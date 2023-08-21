Белгородский «Салют» проиграл «Новосибирску»

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Белгородский ФК «Салют» проиграл команде из Новосибирска, матч завершился счётом 1:2. Встреча команд состоялась 19 августа в Белгороде на стадионе «Салют».
Тренер «Салюта» Виктор Навоченко высказался по поводу игры, назвав её «обидным поражением». По его словам, нельзя так пропускать удары на 4-й минуте.
«Такое ощущение, что никого не было на поле. По прямой пробежали — забили гол. Понятно, что „Новосибирск“ укомплектован другим уровнем футболистов. Это сразу в глаза бросалось», — говорит Навоченко.
По его словам, происходит так, что у «Салюта» каждую игру есть шансы на победу, но игроки не пользуются ими и поэтому получают голы в свои ворота. Надо это как перебарывать, отмечает тренер.
Теперь белгородцы оказались на последней строчке турнирной таблицы LEON-Второй лиги А группы «Серебро». «Салют» занимает 10-е место.