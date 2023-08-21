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Белгородский «Салют» проиграл «Новосибирску»

Белгородский «Салют» проиграл «Новосибирску»

21 августа 2023, 10:12
Фото: группа ФК «Салют» в соцсети
Матч завершился счётом 1:2 в пользу соперников. Теперь «Салют» стал последним в группе «Серебро», следует из турнирной таблицы.

Белгородский ФК «Салют» проиграл команде из Новосибирска, матч завершился счётом 1:2. Встреча команд состоялась 19 августа в Белгороде на стадионе «Салют».

Тренер «Салюта» Виктор Навоченко высказался по поводу игры, назвав её «обидным поражением». По его словам, нельзя так пропускать удары на 4-й минуте.

«Такое ощущение, что никого не было на поле. По прямой пробежали — забили гол. Понятно, что „Новосибирск“ укомплектован другим уровнем футболистов. Это сразу в глаза бросалось», — говорит Навоченко.

По его словам, происходит так, что у «Салюта» каждую игру есть шансы на победу, но игроки не пользуются ими и поэтому получают голы в свои ворота. Надо это как перебарывать, отмечает тренер.

Теперь белгородцы оказались на последней строчке турнирной таблицы LEON-Второй лиги А группы «Серебро». «Салют» занимает 10-е место.

Экс-тренер белгородского «Салюта» перешёл в «Ахмат»
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