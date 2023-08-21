Белгородские власти не будут закупать иномарки в 2023 году

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
По информации администрации губернатора Белгородской области, региональное правительство в 2023 году закупки на поставку иностранных авто не размещало. В 2022 году региональные власти иномарки также не покупали.
Не планируют этого делать и в 2023 году. При этом в 2021 году автопарк главы региона приобрёл для нужд правительства области Ford Transit.
Что касается администрации Белгорода, в 2023 году городские власти закупки на покупку иномарок не размещали. Средства на эти цели предусмотрены не были. Также мэрия не закупала автомобили зарубежного производства в 2021 и 2022 году.
Напомним, экс-замгубернатора Константина Полежаева подозревают в получении взяток в особо крупном размере. Речь идёт о вознаграждении от директора одной из строительных компаний. Сообщается о двух иномарках премиум-класса общей стоимостью более 17 млн рублей.
Успели приобрести в лизинг иномарку в Центре экологической безопасности Белгородской области. Один месяц пользования Toyota Camry оценивали в 143 тыс. рублей, полная же сумма контракта — 5,8 млн рублей.