Белгородские автоинспекторы вынесли из дыма пожилую женщину

Происшествие случилось 20 августа в селе Кощеево Корочанского района. Старший лейтенант полиции Руслан Богданов и лейтенант полиции Роман Майборода в момент происшествия дежурили в муниципалитете. Около одного из домов на улице Садовой они заметили сильное задымление.