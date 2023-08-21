Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:35

Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:37

Updated Сегодня, 14:37

Белгородские автоинспекторы вынесли из дыма пожилую женщину

Белгородские автоинспекторы вынесли из дыма пожилую женщину

21 августа 2023, 14:35
Фото: 1MI
В селе загорелась трава, пенсионерка потеряла сознание. Ей помогли проезжавшие мимо автоинспекторы. Подробности сообщили в белгородском УМВД.
Сюжет
Пожар

Белгородские автоинспекторы вытащили пожилую женщину из дыма. Пенсионерка потеряла сознание. Рядом с ней горела трава.

Происшествие случилось 20 августа в селе Кощеево Корочанского района. Старший лейтенант полиции Руслан Богданов и лейтенант полиции Роман Майборода в момент происшествия дежурили в муниципалитете. Около одного из домов на улице Садовой они заметили сильное задымление.

Как оказалось, загорелась трава. Неподалёку без сознания лежала 81-летняя пенсионерка. Пожилую женщину автоинспекторы отнесли в безопасное место, а затем вызвали скорую помощь и пожарных. Они же оказывали помощь белгородке по приезда медиков.

Пенсионерку в итоге вовремя доставили в ожоговое отделение. На текущий момент ей ничего не угрожает.

Видео: УМВД по Белгородской области
Купальный сезон в Белгороде: спасли шестерых, один погиб
Узнать подробнее
Читайте также:
Спасли четверых, эвакуировали десятерых: МЧС сообщило подробности пожара в БелгородеШебекинские пожарные спасли награды фронтовикаЖители Белгородского района спасли лебедя с повреждённым крылом и шеей
#Белгородская область#Корочанский район#Происшествия#Пожар#Трава#Скорая помощь#Наталья Корявых#Автоинспекторы#Спасение#Видео
Подпишитесь
Три дома и две машины пострадали от падения осколков при работе ПВО под Белгородом
Сегодня, 14:22
В Белгороде до сих пор не нашли место для сквера в честь бойцов ПВО
Сегодня, 13:31
Мэрия Белгорода объяснила исчезновение закупок перед открытием набережной пляжа
Сегодня, 13:19
Бургеры, искренность и кофе: чем гостям «Тавриды» запомнилась Белгородская область
Сегодня, 12:49
Торговый дом «Зелёная грядка» требует через суд с Сергея Фуглаева 10 млн рублей
Сегодня, 15:19
Управлению ландшафтного дизайна в Белгороде подберут нового руководителя
Сегодня, 11:41