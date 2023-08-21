Белгородские автоинспекторы вынесли из дыма пожилую женщину

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Белгородские автоинспекторы вытащили пожилую женщину из дыма. Пенсионерка потеряла сознание. Рядом с ней горела трава.
Происшествие случилось 20 августа в селе Кощеево Корочанского района. Старший лейтенант полиции Руслан Богданов и лейтенант полиции Роман Майборода в момент происшествия дежурили в муниципалитете. Около одного из домов на улице Садовой они заметили сильное задымление.
Как оказалось, загорелась трава. Неподалёку без сознания лежала 81-летняя пенсионерка. Пожилую женщину автоинспекторы отнесли в безопасное место, а затем вызвали скорую помощь и пожарных. Они же оказывали помощь белгородке по приезда медиков.
Пенсионерку в итоге вовремя доставили в ожоговое отделение. На текущий момент ей ничего не угрожает.