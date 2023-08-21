Белгородэнерго готовит электросетевой комплекс региона к зиме

Капитальный ремонт оборудования завершен на трех крупных подстанциях в Белгороде, Губкине и Старом Осколе, обеспечивающих электроснабжение важных социальных и промышленных объектов. От древесно-кустарниковой растительности, которая при неблагоприятных погодных условиях может спровоцировать технологические нарушения в сетях, расчищено 406 га трасс воздушных линий электропередачи. В комплексе энергетики произвели выправку опор, укрепление фундаментов, восстановление диспетчерских наименований и предупреждающих знаков.