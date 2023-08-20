Захарова прокомментировала заявление Зеленского об обмене Белгорода

Posted Сегодня, 19:50
Published Сегодня, 19:50
Modified Сегодня, 19:53
Updated Сегодня, 19:53
Мария Захарова 20 августа прокомментировала заявление президента Украины касательно Белгорода и его обмена. Представитель МИД РФ предположила, что «видимо, у него передозировка случилась».
А депутат Госдумы Алексей Журавлёв отметил, что глава Украины продолжает играть в КВН. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Напомним, Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании заявил, что Украина готова «обменять Белгород на членство в НАТО».