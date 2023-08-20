Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:50

Published Сегодня, 19:50

Modified Сегодня, 19:53

Updated Сегодня, 19:53

Захарова прокомментировала заявление Зеленского об обмене Белгорода

Захарова прокомментировала заявление Зеленского об обмене Белгорода

20 августа 2023, 19:50
Фото: 1MI
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ предположила, что у президента Украины случилась передозировка. Об этом она сообщила журналистам РИА «Новости».
Сюжет
СВО

Мария Захарова 20 августа прокомментировала заявление президента Украины касательно Белгорода и его обмена. Представитель МИД РФ предположила, что «видимо, у него передозировка случилась».

А депутат Госдумы Алексей Журавлёв отметил, что глава Украины продолжает играть в КВН. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Напомним, Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании заявил, что Украина готова «обменять Белгород на членство в НАТО».

Президент Украины предложил обменять Белгород на членство в НАТО
Узнать подробнее
Читайте также:
Работа ПВО в Белгороде, последствия обстрелов и запугивания: итоги дняБизнес в беде? Белгородские компании попали под санкции Зеленского
#Белгород#Мария Захарова#Владимир зеленский#СВО#Нато#Мид россии#Обмен
Подпишитесь
Как в Белгороде начнётся учебный год и кто оказался самым богатым: итоги недели
Вчера, 06:46
В небе над Белгородом за полчаса сбили 12 воздушных целей
Сегодня, 12:10
Пострадавшие дом и ферма: ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область
Сегодня, 09:13
Президент Украины предложил обменять Белгород на членство в НАТО
Сегодня, 18:06
Гладков: над Белгородом сбили три воздушные цели
Сегодня, 14:29
Белгородцев в Сети запугивают усилением обстрелов
Сегодня, 14:03