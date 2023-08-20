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В белгородской больнице умерла девочка из-за аллергии на лекарство

В белгородской больнице умерла девочка из-за аллергии на лекарство

20 августа 2023, 17:31
Фото: 1MI
Ситуацию прокомментировал министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. Возможно проведение проверки с участием следователей.

В начале августа в одну из больниц Белгородской области госпитализировали девочку в состоянии средней степени тяжести, но после начала лечения стало только хуже — введение препарата вызвало признаки острой анафилаксии. Министр здравоохранения отметил, что до этого аллергические реакции отмечены не были. По его словам, медики сразу приняли все необходимые меры и начали корректировать лечение, консультировались с федеральным центром.

Родители ранее сообщили Telegram-каналу «Белгород №1», что после внутривенного введения антибиотика у их дочери дважды остановилось сердце.

К глубочайшему сожалению, все предпринятые меры не смогли спасти ребенка — девочка скончалась. Больницей и минздравом области сразу была инициирована проверка случая в Следственном комитете. Окончательное решение о проведении проверки принимается родителями.
Андрей Иконников

При необходимости министерство здравоохранение и больница, в которой находилась девочка, окажут семье погибшей любое содействие. Иконников выразил семье соболезнования.

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#Алина Харина#Андрей иконников#Белгородская область#Медицина#Смерть ребёнка#Аллергия#Больницы
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