В белгородской больнице умерла девочка из-за аллергии на лекарство

В начале августа в одну из больниц Белгородской области госпитализировали девочку в состоянии средней степени тяжести, но после начала лечения стало только хуже — введение препарата вызвало признаки острой анафилаксии. Министр здравоохранения отметил, что до этого аллергические реакции отмечены не были. По его словам, медики сразу приняли все необходимые меры и начали корректировать лечение, консультировались с федеральным центром.