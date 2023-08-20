В Белгороде заметили столб дыма: горели покрышки

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Белгородцы заметили столб дыма после серии взрывов над областным центром и Белгородским районом, но, как оказалось, дым не связан с происшествием. Как сообщили в мэрии, произошло возгорание на улице Лосева около лесопосадки.
Как уточнили в администрации, горели резиновые покрышки. На место выехали оперативные службы. Пожар уже ликвидировали. Предварительно, причиной возгорания стал поджог мусора.
Добавим, что информацией о пожаре белгородцы начали делиться в соцсетях, когда услышали громкие звуки. Над городом сработала система ПВО. Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Противовоздушная оборона сбила 12 воздушных целей на подлёте к Белгороду.
На днях пожар произошёл в приграничной Новой Таволжанке, однако с обстрелами он не связан. В результате возгорания в квартире погиб человек. Предполагается, что к трагедии привело неосторожное курение.