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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

покрышки на улице Лосева в Белгороде

В Белгороде заметили столб дыма: горели покрышки

20 августа 2023, 12:58
Фото: соцсети
покрышки на улице Лосева в Белгороде

Пожар произошёл около лесопосадки на окраине Белгорода

Пожар произошёл на улице Лосева в районе лесопосадки. Возгорание уже потушили, сообщили в городской администрации.
Сюжет
Пожар

Белгородцы заметили столб дыма после серии взрывов над областным центром и Белгородским районом, но, как оказалось, дым не связан с происшествием. Как сообщили в мэрии, произошло возгорание на улице Лосева около лесопосадки.

Как уточнили в администрации, горели резиновые покрышки. На место выехали оперативные службы. Пожар уже ликвидировали. Предварительно, причиной возгорания стал поджог мусора.

Добавим, что информацией о пожаре белгородцы начали делиться в соцсетях, когда услышали громкие звуки. Над городом сработала система ПВО. Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Противовоздушная оборона сбила 12 воздушных целей на подлёте к Белгороду.

На днях пожар произошёл в приграничной Новой Таволжанке, однако с обстрелами он не связан. В результате возгорания в квартире погиб человек. Предполагается, что к трагедии привело неосторожное курение.

Система ПВО сбила воздушную цель на подлёте к Белгороду
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Белгородский район#Вячеслав Гладков#Пожар#Происшествия#Мусор#Соцсети#Пво#Курение
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