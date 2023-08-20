В Белгороде на два дня отключат горячую воду

В мэрии Белгорода сообщили о временном отключении горячей воды на нескольких улицах. На следующей неделе рабочие заменят 30 метров ветхих сетей на улицах Чапаева и Левобережной. Горячей воды не будет в период с 6:00 23 августа до 0:00 25 августа.