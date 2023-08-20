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Систему теплоснабжения обновляют в Белгороде

В Белгороде на два дня отключат горячую воду

20 августа 2023, 07:52
Фото: 1MI

Систему теплоснабжения обновляют в Белгороде

В связи с ремонтными работами на нескольких улицах областного центра не будет горячей воды в период с 23 по 25 августа, сообщили в городской администрации.
Сюжет
Вода

В мэрии Белгорода сообщили о временном отключении горячей воды на нескольких улицах. На следующей неделе рабочие заменят 30 метров ветхих сетей на улицах Чапаева и Левобережной. Горячей воды не будет в период с 6:00 23 августа до 0:00 25 августа.

Согласно данным горадминистрации, без горячей воды на время останутся жители четырёх улиц, а также детские сады, школа и музыкальная школа. Отключения запланированы в следующих домах:

  • ул. Гостёнская, 1
  • ул. Левобережная, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 24а
  • ул. Чапаева, 1, 9, 11, 13, 24, 28, 28а, 30, 32
  • пр. Славы 129, 131, 148, 148а, 150
  • детсады № 76, 82, 86
  • школа № 21
  • детская музыкальная школа №1.

Ранее сообщалось, что три района областного центра останутся без горячей воды. Её в июне отключили в центральном и северном районах, Левобережье.

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