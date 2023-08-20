В Белгороде на два дня отключат горячую воду

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
В мэрии Белгорода сообщили о временном отключении горячей воды на нескольких улицах. На следующей неделе рабочие заменят 30 метров ветхих сетей на улицах Чапаева и Левобережной. Горячей воды не будет в период с 6:00 23 августа до 0:00 25 августа.
Согласно данным горадминистрации, без горячей воды на время останутся жители четырёх улиц, а также детские сады, школа и музыкальная школа. Отключения запланированы в следующих домах:
Ранее сообщалось, что три района областного центра останутся без горячей воды. Её в июне отключили в центральном и северном районах, Левобережье.