Белгородцев снова напугали громкие звуки

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
В Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском горокруге было громко. После громких звуков в Белгородском районе виднеется столб дыма. Официальной информации о том, что произошло, нет.
Предположительно, это работа ПВО. О последствиях на земле пока не сообщалось.
Дополнение: дым и громкие звуки между собой не связаны, сообщают местные Telegram-каналы.
Накануне система ПВО сбила воздушную цель на подлёте к Белгороду. О двух громких звуках над городом горожане сообщили в районе 13:45.