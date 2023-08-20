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Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Над Белгородом и районом раздалась серия громких звуков

Белгородцев снова напугали громкие звуки

20 августа 2023, 11:42

Над Белгородом и районом раздалась серия громких звуков

Около 14:20 громко было в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском горокруге. Официальной информации пока нет.
Сюжет
Взрыв

В Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском горокруге было громко. После громких звуков в Белгородском районе виднеется столб дыма. Официальной информации о том, что произошло, нет.

Предположительно, это работа ПВО. О последствиях на земле пока не сообщалось.

Дополнение: дым и громкие звуки между собой не связаны, сообщают местные Telegram-каналы.

Накануне система ПВО сбила воздушную цель на подлёте к Белгороду. О двух громких звуках над городом горожане сообщили в районе 13:45.


Система ПВО сбила воздушную цель на подлёте к Белгороду
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#Наталья Корявых#Взрыв#Белгородская область#Белгород#Белгородский район#Шебекинский горокруг#Происшествия#Столб дыма#Громкие звуки
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