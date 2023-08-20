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Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Сильная жара отступит из Белгородской области

Сильная жара отступит из Белгородской области

20 августа 2023, 07:08
Фото: 1MI
На смену жаркой погоде придёт тёплая. В начале следующей недели ожидаются дожди с грозами.
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Погода

На смену жаре в Белгородской области придёт тёплая погода. В начале следующей недели в регионе ожидаются дожди с грозами.

В понедельник, 21 августа, в области обещают +16°С в ночное время. Днём воздух прогреется до +28°С. При этом пройдёт дождь, ожидается гроза. 22 августа ночью без осадков, до +19°С. В светлое время суток потеплеет до +26°С. Также синоптики обещают дожди.

В Белгороде в понедельник ночью до +19°С и дождь. Днём воздух прогреется до +28°С. Ожидаются осадки в виде дождя. Во вторник, 22 августа, в областном центре ночью до +17°С, без осадков. Днём потеплеет до +27°С, пройдёт дождь.

Согласно данным синоптиков, со среды, 23 августа, в Белгороде дождей не будет. При этом ожидается +23°С…+24°С.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Погода#Прогноз погоды#Дожди#Грозы#Август
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