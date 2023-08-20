Сильная жара отступит из Белгородской области

В понедельник, 21 августа, в области обещают +16°С в ночное время. Днём воздух прогреется до +28°С. При этом пройдёт дождь, ожидается гроза. 22 августа ночью без осадков, до +19°С. В светлое время суток потеплеет до +26°С. Также синоптики обещают дожди.