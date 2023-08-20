Работа ПВО в Белгороде, последствия обстрелов и запугивания: итоги дня

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Днём 20 августа над Белгородом и Белгородским районом раздалась серия взрывов. Около 14:20 белгородцы услышали звуки взрывов. Спустя 20 минут над областным центром снова было громко.
В то же время сообщалось о столбе дыма. Как оказалось, с работой ПВО он не связан. Как уточнили в городской администрации, горели резиновые покрышки на улице Лосева. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог мусора.
Позже ситуацию прокомментировал губернатор Вячеслав Гладков и заявил, что над городом сбили 12 воздушных целей. Позже стало известно, что целей на самом деле было три.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о последствиях атак ВСУ, произошедших накануне. Всего под обстрелами были шесть районов Белгородской области. Разрушения зафиксировали в двух муниципалитетах.
В Белгородском районе в селе Петровка повредило ЛЭП. Ферма получила повреждения в Майском сельском поселении. Там осколками посекло крышу, фасад и ворота. Также незначительные разрушения зафиксировали в Разумном и Нижнем Ольшанце — в результате работы ПВО повредило крышу гаража и крышу теплицы.
Кроме того, повреждения зафиксировали в Волоконовском районе. В одном частном доме повредило окно.
В общей сложности за последние сутки в регионе насчитали около 160 прилётов. Обстреливали ещё Краснояружский и Борисовский районы, Грайворонский и Шебекинский городские округа. В них обошлось без последствий.
Жителей Белгородской области запугивают усилением обстрелов. В соцсетях пишут о том, что в течение 3-4 дней якобы серьёзно усилятся обстрелы приграничья от Грайворона до Шебекино. Авторы публикации пишут, что людям стоит уехать и возвращаться не раньше, чем 26 августа.
Белгородцы в комментариях обратились к губернатору и попросили разъяснить ситуацию. Жителям региона ответили в региональном оперативном штабе. Оперштаб признал людей доверять только официальным источникам информации.
В управлении отметили, что в регионе в усиленном режиме работают правоохранители. Круглосуточно область охраняют ВС РФ, пограничники, Росгвардия, МВД и бойцы территориальной самообороны.