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Работа ПВО в Белгороде, последствия обстрелов и запугивания: итоги дня

Работа ПВО в Белгороде, последствия обстрелов и запугивания: итоги дня

20 августа 2023, 16:00
Фото: Bel.ru
Над Белгородом сработала система ПВО, после атак ВСУ на приграничье пострадали дом и ферма, а белгородцев запугивают усилением обстрелов в Сети.

Работа ПВО

Днём 20 августа над Белгородом и Белгородским районом раздалась серия взрывов. Около 14:20 белгородцы услышали звуки взрывов. Спустя 20 минут над областным центром снова было громко.

В то же время сообщалось о столбе дыма. Как оказалось, с работой ПВО он не связан. Как уточнили в городской администрации, горели резиновые покрышки на улице Лосева. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог мусора.

Позже ситуацию прокомментировал губернатор Вячеслав Гладков и заявил, что над городом сбили 12 воздушных целей. Позже стало известно, что целей на самом деле было три.

Гладков: над Белгородом сбили три воздушные цели
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Последствия обстрелов

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о последствиях атак ВСУ, произошедших накануне. Всего под обстрелами были шесть районов Белгородской области. Разрушения зафиксировали в двух муниципалитетах.

В Белгородском районе в селе Петровка повредило ЛЭП. Ферма получила повреждения в Майском сельском поселении. Там осколками посекло крышу, фасад и ворота. Также незначительные разрушения зафиксировали в Разумном и Нижнем Ольшанце — в результате работы ПВО повредило крышу гаража и крышу теплицы.

Кроме того, повреждения зафиксировали в Волоконовском районе. В одном частном доме повредило окно.

В общей сложности за последние сутки в регионе насчитали около 160 прилётов. Обстреливали ещё Краснояружский и Борисовский районы, Грайворонский и Шебекинский городские округа. В них обошлось без последствий.

Пострадавшие дом и ферма: ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область
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Запугивания белгородцев

Жителей Белгородской области запугивают усилением обстрелов. В соцсетях пишут о том, что в течение 3-4 дней якобы серьёзно усилятся обстрелы приграничья от Грайворона до Шебекино. Авторы публикации пишут, что людям стоит уехать и возвращаться не раньше, чем 26 августа.

Белгородцы в комментариях обратились к губернатору и попросили разъяснить ситуацию. Жителям региона ответили в региональном оперативном штабе. Оперштаб признал людей доверять только официальным источникам информации.

В управлении отметили, что в регионе в усиленном режиме работают правоохранители. Круглосуточно область охраняют ВС РФ, пограничники, Росгвардия, МВД и бойцы территориальной самообороны.

Белгородцев в Сети запугивают усилением обстрелов
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