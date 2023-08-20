Президент Украины предложил обменять Белгород на членство в НАТО

Posted Сегодня, 18:06
Published Сегодня, 18:06
Modified Сегодня, 18:08
Updated Сегодня, 18:08
Во время совместной пресс-конференции главы Украины с премьер-министром Дании Метте Фредериксен поднялась тема территориальных компромиссов ради членства Украины в НАТО. В ответ на это Киев предложил «обменять» Белгород на их вступление в Североатлантический альянс.
Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО.
Владимир Зеленский, президент Украины
В России заявление Зеленского пока не комментировали. Напомним, сегодня над Белгородом и районом активно работала система ПВО — отражала вторжение украинских беспилотников.