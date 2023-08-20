Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:06

Published Сегодня, 18:06

Modified Сегодня, 18:08

Updated Сегодня, 18:08

Президент Украины предложил обменять Белгород на членство в НАТО

Президент Украины предложил обменять Белгород на членство в НАТО

20 августа 2023, 18:06
Фото: Евгений Грицков / Bel.ru
Так Владимир Зеленский ответил на предложение о территориальных уступках России для вступления в Североатлантический альянс.
Сюжет
СВО

Во время совместной пресс-конференции главы Украины с премьер-министром Дании Метте Фредериксен поднялась тема территориальных компромиссов ради членства Украины в НАТО. В ответ на это Киев предложил «обменять» Белгород на их вступление в Североатлантический альянс.

Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО.
Владимир Зеленский, президент Украины

В России заявление Зеленского пока не комментировали. Напомним, сегодня над Белгородом и районом активно работала система ПВО — отражала вторжение украинских беспилотников.

Видео: https://t.me/navideovidno
Бизнес в беде? Белгородские компании попали под санкции Зеленского
Узнать подробнее
Читайте также:
Вячеслав Гладков прокомментировал появление Зеленского в телевизорах белгородцевРабота ПВО в Белгороде, последствия обстрелов и запугивания: итоги дня
#Белгород#Владимир зеленский#Нато#Обмен#СВО#Политика#Видео
Подпишитесь
Как в Белгороде начнётся учебный год и кто оказался самым богатым: итоги недели
Вчера, 06:46
В небе над Белгородом за полчаса сбили 12 воздушных целей
Сегодня, 12:10
Пострадавшие дом и ферма: ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область
Сегодня, 09:13
Гладков: над Белгородом сбили три воздушные цели
Сегодня, 14:29
Белгородцев в Сети запугивают усилением обстрелов
Сегодня, 14:03