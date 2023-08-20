Президент Украины предложил обменять Белгород на членство в НАТО

Во время совместной пресс-конференции главы Украины с премьер-министром Дании Метте Фредериксен поднялась тема территориальных компромиссов ради членства Украины в НАТО. В ответ на это Киев предложил «обменять» Белгород на их вступление в Североатлантический альянс.