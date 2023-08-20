В небе над Белгородом за полчаса сбили 12 воздушных целей

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Громкие звуки над Белгородом и Белгородским районом связаны с работой системы ПВО. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, на подлёте к городу сбили 12 воздушных целей. Информация о последствиях на земле уточняется.
Серия громких звуков раздалась над городом около 14:20. Тогда же сообщалось, что после происшествия над Белгородским районом виднелся столб дыма. Как оказалось, со взрывами он не связан — горели покрышки на улице Лосева.
Днём 19 августа над Белгородом и Белгородским районом также сработала система ПВО. Никто не пострадал.
Также накануне в селе Новопетровка Валуйского округа произошло возгорание на поле с пшеницей на площади пяти гектаров. Пожар потушили. Всего же вчера ВСУ ударили по Белгородской области порядка 140 раз.