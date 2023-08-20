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Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

ПВО сбила 12 воздушных целей над Белгородом

В небе над Белгородом за полчаса сбили 12 воздушных целей

20 августа 2023, 12:10
Фото: Midjourney

ПВО сбила 12 воздушных целей над Белгородом

Система ПВО сработала над областным центром и Белгородским районам и сбила 12 воздушных целей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

Громкие звуки над Белгородом и Белгородским районом связаны с работой системы ПВО. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, на подлёте к городу сбили 12 воздушных целей. Информация о последствиях на земле уточняется.

Серия громких звуков раздалась над городом около 14:20. Тогда же сообщалось, что после происшествия над Белгородским районом виднелся столб дыма. Как оказалось, со взрывами он не связан — горели покрышки на улице Лосева.

Днём 19 августа над Белгородом и Белгородским районом также сработала система ПВО. Никто не пострадал.

Также накануне в селе Новопетровка Валуйского округа произошло возгорание на поле с пшеницей на площади пяти гектаров. Пожар потушили. Всего же вчера ВСУ ударили по Белгородской области порядка 140 раз.

Система ПВО сбила воздушную цель на подлёте к Белгороду
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Пво#Происшествия#Город#Громкие звуки#Система ПВО#Последствия#Столб дыма
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