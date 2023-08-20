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В округе Белгородской области восстановили 647 домов и квартир

Гладков рассказал о восстановлении повреждённых домов в белгородском приграничье

20 августа 2023, 08:06
Фото: 1MI

В округе Белгородской области восстановили 647 домов и квартир

В Валуйском горокруге восстановили 647 домов и квартир. Всего пострадало 802 жилых помещения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о восстановлении домов, пострадавших в результате обстрелов. В пример глава региона привёл приграничный Валуйский горокруг.

По данным Гладкова, на текущий момент в округе восстановили 647 домов и квартир. Всего в муниципалитете в результате атак противника пострадали 802 жилых помещения.

Пока в работе находятся 97 объектов. Семь из них рабочие отстраивают заново.

Ранее губернатор заявил, что проблем с финансированием на восстановление повреждённого жилья нет. В регионе продолжают восстанавливать дома в обстреливаемых Шебекино и Новой Таволжанке. Основной упор строители сделали на восстановление теплового контура. В Шебекино его закрыли на 668 объектах, в Новой Таволжанке — на 193.

Гладков о восстановлении повреждённых обстрелами домов: Проблем с финансированием нет
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