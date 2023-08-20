Гладков рассказал о восстановлении повреждённых домов в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о восстановлении домов, пострадавших в результате обстрелов. В пример глава региона привёл приграничный Валуйский горокруг.
По данным Гладкова, на текущий момент в округе восстановили 647 домов и квартир. Всего в муниципалитете в результате атак противника пострадали 802 жилых помещения.
Пока в работе находятся 97 объектов. Семь из них рабочие отстраивают заново.
Ранее губернатор заявил, что проблем с финансированием на восстановление повреждённого жилья нет. В регионе продолжают восстанавливать дома в обстреливаемых Шебекино и Новой Таволжанке. Основной упор строители сделали на восстановление теплового контура. В Шебекино его закрыли на 668 объектах, в Новой Таволжанке — на 193.