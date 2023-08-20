Гладков рассказал о восстановлении повреждённых домов в белгородском приграничье

Ранее губернатор заявил, что проблем с финансированием на восстановление повреждённого жилья нет. В регионе продолжают восстанавливать дома в обстреливаемых Шебекино и Новой Таволжанке. Основной упор строители сделали на восстановление теплового контура. В Шебекино его закрыли на 668 объектах, в Новой Таволжанке — на 193.