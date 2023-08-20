Белгородцев в Сети запугивают усилением обстрелов

«Хотелось бы узнать об оперативной обстановке. Вот только в памяти ещё свежи события 1 июня, тогда нам утверждали, что всё хорошо и под контролем. Люди в город вернулись, и что, снова будет повторение этого кошмара?», — написала белгородка.