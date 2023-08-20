Белгородцев в Сети запугивают усилением обстрелов

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Белгородцев в соцсетях запугивают усилением обстрелов. Тем временем оперштаб региона призывает людей доверять только официальным источникам информации.
В комментариях на странице губернатора Вячеслава Гладкова жители региона приводят информацию из Telegram-каналов. Речь идёт о том, что в ближайшие 3-4 дня в приграничье якобы будет серьёзное усиление обстрелов, особенно от Шебекино до Грайворона. Авторы публикации пишут, что людям стоит уехать и возвращаться не раньше, чем 26 августа.
Белгородцев заинтересовал вопрос, и они обратились к властям, сетуя, почему нет никакой информации.
«Хотелось бы узнать об оперативной обстановке. Вот только в памяти ещё свежи события 1 июня, тогда нам утверждали, что всё хорошо и под контролем. Люди в город вернулись, и что, снова будет повторение этого кошмара?», — написала белгородка.
На обращение жителей отреагировали в областном оперштабе. Как сообщается, все правоохранительные структуры работают в усиленном режиме, а количество патрулей увеличено.
Нашу область в круглосуточном режиме охраняют Вооружённые Силы Российской Федерации, Пограничная служба ФСБ России, Росгвардия, МВД и наши бойцы территориальной самообороны. Просим не поддаваться на провокации и доверять только официальной информации.
оперштаб Белгородской области
Также в управлении региональной безопасности (оперштабе) предложили белгородцам помочь силовикам.
«Если Вы владеете какой-либо информацией о готовящемся наступлении ВСУ, настоятельно просим написать нам в личные сообщения. Мы оперативно передадим силовым структурам», — написали в ведомстве.
Белгородцев это сообщение удивило.
«Я должна владеть информацией о наступлении? Если этот канал распространяет фейк, почему он ещё не привлекся к ответственности?», — написала в комментариях ещё одна женщина.