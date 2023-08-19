Власти снова обсудили с жителями Разумного вопрос о домах для жителей приграничья

Что касается размещения домов, то концепция подразумевала размещение 12 домов на двух площадках, но потребность, которая необходима для жителей приграничья, — шесть четырёхэтажных домов по 24 квартиры в каждом. Как отметил житель Разумного Сергей Красков, на понижение этажности руководство Минстроя пока не идёт.