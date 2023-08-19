Власти снова обсудили с жителями Разумного вопрос о домах для жителей приграничья

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
По словам главы регионального минстроя Оксаны Козлитиной, жителям Разумного-22 озвучили пути решения и сроки реализации программы по улучшению качества питьевого водоснабжения. Также белгородцам передали схемы работы общественного транспорта: «Самый дальний остановочный комплекс находится в 200 метрах, в шаговой доступности».
Кроме того, поднимался вопрос работы офиса семейного врача. По словам Оксаны Козлитиной, с 1 сентября работа офиса переформатируется.
Были предоставлены дополнительно схемы по подключению и трассам подключения к сетям электроснабжения. На следующую встречу уже пригласим специалистов, которые детально смогут рассказать о прокладке трассы. Ещё один момент — посмотрели расположение и конфигурацию зоны отдыха. Ждём техническое задание по наполнению игрового и спортивного блока, чтобы можно было уже детально доработать.
Оксана Козлитина
Что касается размещения домов, то концепция подразумевала размещение 12 домов на двух площадках, но потребность, которая необходима для жителей приграничья, — шесть четырёхэтажных домов по 24 квартиры в каждом. Как отметил житель Разумного Сергей Красков, на понижение этажности руководство Минстроя пока не идёт.
Вопросов ещё много. Населению хочется, чтобы были трёхэтажки. Будем советоваться с населением. Ситуация неоднозначная, какое-то решение всё-таки будет. Власть нас слышит, предоставляет документацию, детально рассказывает, как будут расположены дорожки, велодорожки.
Сергей Красков
Напомним, что ранее жители микрорайона переживали за то, что из-за появления новых домов не справится существующая инфраструктура. Также жители отмечали, что готовы поддержать переселенцев, но попросили не возводить четырёхэтажки, а заменить их двухэтажными домами.