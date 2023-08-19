Вейк-парк «Юнити» через суд пытается расторгнуть договор аренды пляжа в Белгороде

30 июня исковое заявлено было оставлено без движения. Истцу было предложено представить заявление о расторжении договора аренды с доказательствами направления ответчику. 9 августа компания предоставила письменное пояснение. 11 августа стало известно о том, что иск принят и возбуждено производство по делу. Предварительное судебное заседание назначено на 13 сентября.