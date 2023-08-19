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Вейк-парк «Юнити» через суд пытается расторгнуть договор аренды пляжа в Белгороде

Вейк-парк «Юнити» через суд пытается расторгнуть договор аренды пляжа в Белгороде

19 августа 2023, 06:49
Фото: 1MI
Ответчиком по делу выступает мэрия Белгорода. Участок находится на Центральном пляже областного центра. Дело появилось на сайте арбитражного суда области.

ООО «Юнити» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к администрации Белгорода. Компания требует признать договор аренды земельного участка от 28 февраля 2023 года расторгнутым с 28 марта 2023 года.

30 июня исковое заявлено было оставлено без движения. Истцу было предложено представить заявление о расторжении договора аренды с доказательствами направления ответчику. 9 августа компания предоставила письменное пояснение. 11 августа стало известно о том, что иск принят и возбуждено производство по делу. Предварительное судебное заседание назначено на 13 сентября.

Согласно кадастровому номеру, земельный участок находится на правом берегу Северского Донца.

Фото: egrp365.org

Отметим, что ООО «Юнити» зарегистрировано в Белгороде. Основной вид деятельности компании — торговля розничная лекарственными средства в специализированных магазинах.

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