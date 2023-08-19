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ВСУ атаковали Белгородскую область более 140 раз за сутки

В Белгородской области загорелось поле с пшеницей во время обстрела ВСУ

19 августа 2023, 08:19
Фото: Midjourney

ВСУ атаковали Белгородскую область более 140 раз за сутки

За прошедшие сутки под обстрел попали шесть муниципалитетов региона. Подробности рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

18 августа в Белгородском районе по сёлам Солнцевка и Нехотеевка было выпущено по четыре артиллерийских снаряда. Ещё девять снарядов выпустили по селу Журавлёвка. Кроме того, на Журавлёвку с БПЛА сбросили шесть взрывных устройств, в том числе два осколочных гранатометных выстрела. Пострадавших и разрушений нет.

15 артиллерийских снарядов и 50 гранатомётных выстрелов пришлось по селу Наумовка. Также в село сбросили с БПЛА взрывное устройство. В результате обстрела была повреждена линия электропередачи. Никто не пострадал.

В Борисовском районе по окраине села Березовка выпустили восемь миномётных снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

Пять прилётов из ствольной артиллерии пришлось по селу Новопетровка Валуйского горокруга. Никто не пострадал. В результате обстрела произошло возгорание на поле с пшеницей на площади пяти гектаров. Очаг возгорания потушен.

В Волоконовском районе на окраину хутора Старый с беспилотника сбросили один осколочный боеприпас. В Грайворонском горокруге по окраине села Дроновка выпустили три миномётных снаряда, а по окраинам сёл Сподарюшино и Безымено — шесть и 10 миномётных снарядов. Обошлось без разрушений и пострадавших.

По Новой Таволжанке Шебекинского округа выпустили семь артиллерийских снарядов и четыре снаряда из РСЗО «Град». Пострадавших нет. На одной из улиц произошёл обрыв линии электропередачи. Электроэнергия уже восстановлена. Также под обстрел попал МАПП «Шебекино» — семь прилётов. Обошлось без разрушений и пострадавших.

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#Алина Харина#Обстрел#Приграничье#Беспилотник#Обстрел ВСУ#Разрушения#Происшествия#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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