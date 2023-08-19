В Белгородской области загорелось поле с пшеницей во время обстрела ВСУ

18 августа в Белгородском районе по сёлам Солнцевка и Нехотеевка было выпущено по четыре артиллерийских снаряда. Ещё девять снарядов выпустили по селу Журавлёвка. Кроме того, на Журавлёвку с БПЛА сбросили шесть взрывных устройств, в том числе два осколочных гранатометных выстрела. Пострадавших и разрушений нет.