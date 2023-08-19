Спасатели предупредили жителей Белгорода о сильной жаре

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
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Updated Сегодня, 09:13
19 августа в Белгороде ожидается аномальная жара. Столбики термометров поднимутся до +33 градусов. Городские спасатели рекомендовали белгородцам воздержаться от походов на улицу в период высокой активности солнечных лучей.
Напомним, что МЧС также объявило штормовое предупреждение из-за аномальной жары. В области столбики термометров сегодня, 19 августа, поднимутся до +35…+36 градусов. Такая температура ожидается во второй половине дня. О том, что в Белгородской области в августе ожидается экстремальная жара, ранее доложили и президенту Владимиру Путину.