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Спасатели предупредили жителей Белгорода о сильной жаре

Спасатели предупредили жителей Белгорода о сильной жаре

19 августа 2023, 09:11
Фото: 1MI
19 августа в городе ожидается до +33 градусов жары. Спасатели рекомендовали горожанам воздержаться от походов на улицу.

19 августа в Белгороде ожидается аномальная жара. Столбики термометров поднимутся до +33 градусов. Городские спасатели рекомендовали белгородцам воздержаться от походов на улицу в период высокой активности солнечных лучей.

Напомним, что МЧС также объявило штормовое предупреждение из-за аномальной жары. В области столбики термометров сегодня, 19 августа, поднимутся до +35…+36 градусов. Такая температура ожидается во второй половине дня. О том, что в Белгородской области в августе ожидается экстремальная жара, ранее доложили и президенту Владимиру Путину.

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#Алина Харина#Жара#Аномальная жара#Общество#Новости Белгорода#Белгород
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