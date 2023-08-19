Система ПВО сбила воздушную цель на подлёте к Белгороду

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Днём 19 августа над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО — на подлёте к городу была сбита воздушная цель.
Сейчас оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительной информации, обошлось без разрушений и пострадавших.
Отметим, что о двух громких звуках над городом подписчики сообщили в 13:45 часов.
Напомним, что вчера, 18 августа, Белгородскую область пытались атаковать более 140 раз. Под обстрел попали шесть муниципалитетов региона. В Валуйском горокруге в результате обстрела произошло возгорание на поле с пшеницей на площади пяти гектаров. Очаг возгорания потушен.