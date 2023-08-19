Система ПВО сбила воздушную цель на подлёте к Белгороду

Напомним, что вчера, 18 августа, Белгородскую область пытались атаковать более 140 раз. Под обстрел попали шесть муниципалитетов региона. В Валуйском горокруге в результате обстрела произошло возгорание на поле с пшеницей на площади пяти гектаров. Очаг возгорания потушен.