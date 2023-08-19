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Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Система ПВО сбила воздушную цель на подлёте к Белгороду

Система ПВО сбила воздушную цель на подлёте к Белгороду

19 августа 2023, 11:35
Фото: Bel.ru
По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладкова.
Сюжет
Обстрел

Днём 19 августа над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО — на подлёте к городу была сбита воздушная цель.

Сейчас оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительной информации, обошлось без разрушений и пострадавших.

Отметим, что о двух громких звуках над городом подписчики сообщили в 13:45 часов.

Напомним, что вчера, 18 августа, Белгородскую область пытались атаковать более 140 раз. Под обстрел попали шесть муниципалитетов региона. В Валуйском горокруге в результате обстрела произошло возгорание на поле с пшеницей на площади пяти гектаров. Очаг возгорания потушен.

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#Алина Харина#Обстрел#Приграничье#ВСУ#Разрушения#Происшествия#Белгород#Вячеслав Гладков
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