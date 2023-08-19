Работу «Бригантины Белогорье» и обстрелы обсуждали белгородцы 19 августа

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19 августа над Белгородом и районом сработала система ПВО. Она сбила воздушную цель на подлёте к городу.
Также сегодня был зафиксирован один прилёт по хутору Киселёв Волоконовского района. Повреждены окна одного из домов.
По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в учреждении должен работать персонал из Белгородской области. Если не будет сопереживания к белгородским детям, то начнут проблемы, считает губернатор.
Кроме того, губернатор рассказал о новом директоре лагеря Елене Боевой. По словам Вячеслава Гладкова, сейчас учреждению необходим опытный руководитель, который понимает, что такое школьное образование.
50 белгородцев отправились на море от одной из турфирм на автобусе. Транспорт сломался в Кантемировке. С 18 августа владелец автобуса ищет замену, однако свободного транспорта нет.