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Работу «Бригантины Белогорье» и обстрелы обсуждали белгородцы 19 августа

Работу «Бригантины Белогорье» и обстрелы обсуждали белгородцы 19 августа

19 августа 2023, 16:00
Фото: Bel.ru
Вячеслав Гладков рассказал, почему в санатории работает персонал из Белгородской области, над Белгородом сработала система ПВО, а в Воронежской области застряли белгородские туристы.

Сбили на подлёте

19 августа над Белгородом и районом сработала система ПВО. Она сбила воздушную цель на подлёте к городу.

Также сегодня был зафиксирован один прилёт по хутору Киселёв Волоконовского района. Повреждены окна одного из домов.

Система ПВО сбила воздушную цель на подлёте к Белгороду
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Белгородцы в «Бригантине Белогорье»

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в учреждении должен работать персонал из Белгородской области. Если не будет сопереживания к белгородским детям, то начнут проблемы, считает губернатор.

Кроме того, губернатор рассказал о новом директоре лагеря Елене Боевой. По словам Вячеслава Гладкова, сейчас учреждению необходим опытный руководитель, который понимает, что такое школьное образование.

Гладков объяснил, почему в «Бригантине Белогорья» работают только белгородцы
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Туристы застряли на пути к морю

50 белгородцев отправились на море от одной из турфирм на автобусе. Транспорт сломался в Кантемировке. С 18 августа владелец автобуса ищет замену, однако свободного транспорта нет.

50 белгородских туристов застряли на пути к морю из-за сломанного автобуса
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