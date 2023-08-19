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Под Белгородом в аварии пострадал ребёнок

Под Белгородом в аварии пострадал ребёнок

19 августа 2023, 13:46
Фото: 1MI
ДТП произошло вчера, 18 августа, в Северном. Подробности сообщили в УГИБДД России по Белгородской области.
Сюжет
Авария

18 августа около 16:45 в Северном 41-летняя женщина за рулём Mitsubishi Lancer выехала на перекрёсток на красный свет светофора. Иномарка столкнулась с автомобилем «Лада Калина», за рулём которого находился 71-летний водитель.

В результате ДТП пострадала пассажирка отечественного автомобиля — 6-летняя девочка.

Напомним, что на днях иномарка сбила подростка на электросамокате. Автомобиль ехал по главной дороге, а подросток выехал со второстепенной.

В Старом Осколе в тот же день в аварии пострадал велосипедист. 47-летнего мужчину сбил ВАЗ-2110. В Госавтоинспекции сообщили, что велосипедист не уступил дорогу автомобилю при повороте налево.

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#Алина Харина#Авария#Пострадавшие#Автомобиль#Перекрёсток#Происшествия#ДТП#Белгородская область
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