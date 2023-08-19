Под Белгородом в аварии пострадал ребёнок

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
18 августа около 16:45 в Северном 41-летняя женщина за рулём Mitsubishi Lancer выехала на перекрёсток на красный свет светофора. Иномарка столкнулась с автомобилем «Лада Калина», за рулём которого находился 71-летний водитель.
В результате ДТП пострадала пассажирка отечественного автомобиля — 6-летняя девочка.
Напомним, что на днях иномарка сбила подростка на электросамокате. Автомобиль ехал по главной дороге, а подросток выехал со второстепенной.
В Старом Осколе в тот же день в аварии пострадал велосипедист. 47-летнего мужчину сбил ВАЗ-2110. В Госавтоинспекции сообщили, что велосипедист не уступил дорогу автомобилю при повороте налево.