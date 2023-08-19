На фестивале дебютного кино «Короче» показали новую картину «Ленфильма»

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Новый фильм — это сложная история общения 17-летней Даши и её матери, бросившей дочь, когда та была младенцем. Даша жила с отцом, но сбежала от него, чтобы поступить в театральный институт в Петербурге и встретиться с покинувшей её матерью, пишут newizv.ru.
Для режиссёра картины Ирины Бас фильм стал дебютом в полном метре. До этого на её счету было несколько короткометражек и работа над сериалами. Женщина выразила благодарность администрации и сотрудникам «Ленфильма» за помощь в производстве картины и за то, что «они были рядом».
Бас три года искала деньги на фильм, пока со сценарием не ознакомились в «Ленфильме». Следует отметить, что студия активно работает с дебютантами. На данный момент здесь снимается порядка 10 собственных картин.
В свою очередь, гендиректор «Ленфильма» Федор Щербаков поблагодарил Минкульт и администрацию Санкт-Петербурга за поддержку. Также он выразил благодарность участвовавшему в производстве фильма онлайн-кинотеатру «Старт» и всей съёмочной группе.
По словам Щербакова, сейчас на студии активно развивается творческая лаборатория «Ленфильм-дебют». Он акцентировал внимание на важности именно дебютного направления для старейшей отечественной киностудии.
«Очень надеемся, что этот старт, который мы даем как большая государственная студия дебютному кино, — это очень хорошая история для всего нашего российского кино», — сказал генеральный директор «Ленфильма».
Сообщается, что зрители тепло приняли фильм «Летом асфальт тёплый». В зале Калининградского областного драмтеатра не было свободных мест, а после окончания показа зрители долго аплодировали. Киноведы назвали фильм живым, ярким и зрительским.
Напомним, еще одна недавняя ленфильмовская премьера — документальный фильм «Последний теплоход» — получила Гран-при и приз за работу со звуком на кинофестивале «Докер».