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пресс-служба фестиваля «Короче»

На фестивале дебютного кино «Короче» показали новую картину «Ленфильма»

19 августа 2023, 13:32
пресс-служба фестиваля «Короче»
«Летом асфальт тёплый» — так называется новая семейная драма, снятая на киностудии «Ленфильм». Лента понравилась киноведам и зрителям, посмотревшим её в рамках фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче» в Калининграде.

Новый фильм — это сложная история общения 17-летней Даши и её матери, бросившей дочь, когда та была младенцем. Даша жила с отцом, но сбежала от него, чтобы поступить в театральный институт в Петербурге и встретиться с покинувшей её матерью, пишут newizv.ru.

Для режиссёра картины Ирины Бас фильм стал дебютом в полном метре. До этого на её счету было несколько короткометражек и работа над сериалами. Женщина выразила благодарность администрации и сотрудникам «Ленфильма» за помощь в производстве картины и за то, что «они были рядом».

Бас три года искала деньги на фильм, пока со сценарием не ознакомились в «Ленфильме». Следует отметить, что студия активно работает с дебютантами. На данный момент здесь снимается порядка 10 собственных картин.

В свою очередь, гендиректор «Ленфильма» Федор Щербаков поблагодарил Минкульт и администрацию Санкт-Петербурга за поддержку. Также он выразил благодарность участвовавшему в производстве фильма онлайн-кинотеатру «Старт» и всей съёмочной группе.

По словам Щербакова, сейчас на студии активно развивается творческая лаборатория «Ленфильм-дебют». Он акцентировал внимание на важности именно дебютного направления для старейшей отечественной киностудии.

«Очень надеемся, что этот старт, который мы даем как большая государственная студия дебютному кино, — это очень хорошая история для всего нашего российского кино», — сказал генеральный директор «Ленфильма».

Сообщается, что зрители тепло приняли фильм «Летом асфальт тёплый». В зале Калининградского областного драмтеатра не было свободных мест, а после окончания показа зрители долго аплодировали. Киноведы назвали фильм живым, ярким и зрительским.

Напомним, еще одна недавняя ленфильмовская премьера — документальный фильм «Последний теплоход» — получила Гран-при и приз за работу со звуком на кинофестивале «Докер».

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