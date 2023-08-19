На фестивале дебютного кино «Короче» показали новую картину «Ленфильма»

Для режиссёра картины Ирины Бас фильм стал дебютом в полном метре. До этого на её счету было несколько короткометражек и работа над сериалами. Женщина выразила благодарность администрации и сотрудникам «Ленфильма» за помощь в производстве картины и за то, что «они были рядом».