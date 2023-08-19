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Mash: Памятник итальянским солдатам украли в Белгородской области

Mash: Памятник итальянским солдатам украли в Белгородской области

19 августа 2023, 11:02
Фото: Telegram-канал Mash
По данным издания, памятник увезли «анонимные патриоты» с помощью экскаватора.

Как сообщает Telegram-канал Mash, в Белгородской области украли памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны итальянским солдатам.

«Анонимные патриоты» подогнали экскаватор и увезли памятник.

Сообщается, что памятник установили в начале 90-х годов между хутором Покладов и селом Гарбузово Алексеевского округа. Во время войны наши войска отразили там атаку трёх итальянских дивизий.

Монумент установили родственники погибших, а местные жители якобы с самого начала были против его установки. Также подчёркивается, что за памятником ухаживали неизвестные волонтёры.

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#Алина Харина#Памятники#Кражи#Происшествия#Алексеевский горокруг
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