Mash: Памятник итальянским солдатам украли в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Как сообщает Telegram-канал Mash, в Белгородской области украли памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны итальянским солдатам.
«Анонимные патриоты» подогнали экскаватор и увезли памятник.
Сообщается, что памятник установили в начале 90-х годов между хутором Покладов и селом Гарбузово Алексеевского округа. Во время войны наши войска отразили там атаку трёх итальянских дивизий.
Монумент установили родственники погибших, а местные жители якобы с самого начала были против его установки. Также подчёркивается, что за памятником ухаживали неизвестные волонтёры.