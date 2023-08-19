Как в Белгороде начнётся учебный год и кто оказался самым богатым: итоги недели

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Вечером 13 августа беспилотник атаковал областной центр: БПЛА врезался в многоэтажку на улице Есенина — это сильно сказалось на фасаде здания, при этом несущие конструкции не повредились. Тогда же стало известно о повреждениях в пяти квартирах и 16 попавших под удар автомобилях. А вот о пострадавших изначально не сообщалось.
На следующий день, 14 августа, выяснилось, что ранения получила десятилетняя девочка. В момент взрыва она гуляла возле дома. Родители не стали дожидаться оперативных служб и самостоятельно доставили девочку в детскую областную больницу.
По словам губернатора, у юной белгородки инородное тело в проекции правого локтевого сустава, множественные резаные раны голени, предплечья и стопы. Врачи оценивают состояние девочки как удовлетворительное. А в РИА «Новости» написали, что школьницу готовят к операции.
С 1 сентября в силу вступает новый федеральный закон о продаже лекарств, а именно — рецептурных препаратах. В некоторых аптеках на фоне этого решили воспользоваться ситуацией и начали специально нагнетать, чтобы повысить продажи. Не поддавайтесь панике и не верьте агрессивному маркетингу.
На самом деле изменения коснутся, в первую очередь, работников фармакологии, а именно — сотрудников аптек. Покупателям же переживать не стоит. Так, с осени препараты строгого учёта, список основных групп которых доступен здесь, будут проходить дополнительный мониторинг движений.
Рецептурные лекарства, которые не относятся к препаратам строгого учёта, будут оформляться при продаже, как и прежде. Лекарства будут не менее доступны, чем сейчас.
Очный формат обучения в школах, который уже перестал быть привычным для большинства жителей Белгородской области, возвращается. С этим связано одновременно много радости родителей, и при этом страхов, стресса. Испытывают нечто подобное, наверняка, и дети. И дело не только в безопасности, хотя именно она — ключевая, но ещё и в долгом перерыве.
В связи с оперативной обстановкой универсального плана работы и обучения в школах области нет — всё индивидуально. При этом кое-что едино: организация временных убежищ на случай ЧС, сокращение продолжительности уроков, обклеивание окон действующих школ и детсадов защитной плёнкой, равномерное разделение потоков и подготовка как педагогов, так и родителей.
Так, например, в школах Белгорода укрытия будут оснащены вентиляцией и доступом к туалету. Дети смогут во время занятий носить телефоны для связи с родителями, им организуют горячее питание и проведут торжественные линейки 1 сентября.
В Белгородской области разгорелся скандал из-за дома, который власти построили бесплатно и передали в пользование многодетной семье, а та сдала его в аренду. После скандала и бесед многодетная белгородка отказалась отдавать дом, сняла с публикации объявление о сдаче его в аренду и пообещала оперативно в него переехать.
Но осадок, как говорится, остался. Региональные власти внесут в программу строительства жилья для многодетных семей изменения, чтобы такое больше не повторилось.
Бел.Ру подготовило новое исследование экономического состояния белгородских олигархов и определило топ богатейших жителей региона. Первое место традиционно занял владелец «Агро-Белогорья» Владимир Зотов. По итогам 2022 года его предприятия получили почти 2 млрд рублей чистой прибыли. На второй строчке рейтинга оказался Дмитрий Гусев — сын белгородского депутата Сергея Гусева и совладелец кондитерской фабрики «Славянка» с суммой чистой прибыли всех организаций во владении в размере 1,1 млрд рублей. И третьим стал непубличный бизнесмен Виталий Лушников, компании которого заработали 866 млн рублей.
В этом году в рейтинге богатейших белгородцев оказалось неожиданно много новичков. В их числе Василий Барщук, который, скорее всего, является отцом депутата облдумы Игоря Барщука, предприниматель Нина Евсеева и Дмитрий Лохов, компании которого торгуют машинами и оборудованием.
Нина Евсеева также вошла в топ-3 богатейших женщин Белгородской области, заняв третью строчку. Её обошли Елена Щербина из Старого Оскола и Лариса Ковалёва — соратница Владимира Зотова.