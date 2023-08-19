Как в Белгороде начнётся учебный год и кто оказался самым богатым: итоги недели

Очный формат обучения в школах, который уже перестал быть привычным для большинства жителей Белгородской области, возвращается. С этим связано одновременно много радости родителей, и при этом страхов, стресса. Испытывают нечто подобное, наверняка, и дети. И дело не только в безопасности, хотя именно она — ключевая, но ещё и в долгом перерыве.