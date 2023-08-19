Гладков объяснил, почему в «Бригантине Белогорья» работают только белгородцы

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Вячеслав Гладков рассказал журналистам, почему в лагерь «Бригантина Белогорье» на работу принимают только белгородцев. По мнению губернатора, вожатые, воспитатели, спасатели и руководство лагеря должны быть из Белгородской области.
Потому что если не будет сопереживания к нашим детям, не будет эмоций, мы получим проблемы. Только белгородцы. Конечно, у нас есть обязательства перед главой Крыма, чтобы максимально сохранить рабочие места персонала, который мы взяли. Мы увеличили зарплаты. У них так никогда не было. У нас великолепное оборудование. Провели сертификацию, посмотрели на соответствие занимаем должностям. Но остальные будут белгородцы.
Вячеслав Гладков
Также глава региона отметил, что есть второй социальный эффект — не многие могут себе позволить поехать на море: «Если папа фельдшер, мама воспитатель, дети приезжают в лагерь, отдыхают здесь».