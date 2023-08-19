Дистрибьютор белгородского «Приосколья» изменил состав учредителей

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Согласно данным аналитической системы «СПАРК», с 15 августа 34% доли в уставном капитале ООО «Белагроторг» теперь принадлежит Юрию Никулину, ещё по 33% — Михаилу Пономарёву и Василию Сухорукову. До этого момента в состав учредителей также входили Денис Герасимов, Татьяна Кузнецова и Сергей Савенко.
Отметим, что ООО «Белагроторг» было зарегистрировано в 2016 году в Шебекино. Компания занимается оптовой торговлей мясом и мясной продукцией. Директором является Юрий Никулин.
В 2022 году выручка организации превысила 7,8 млрд рублей, а сумма чистой прибыли — 40,7 млн рублей.
Организация является официальным дистрибьютором продуктов компании «Приосколье».