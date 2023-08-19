Дистрибьютор белгородского «Приосколья» изменил состав учредителей

Согласно данным аналитической системы «СПАРК», с 15 августа 34% доли в уставном капитале ООО «Белагроторг» теперь принадлежит Юрию Никулину, ещё по 33% — Михаилу Пономарёву и Василию Сухорукову. До этого момента в состав учредителей также входили Денис Герасимов, Татьяна Кузнецова и Сергей Савенко.