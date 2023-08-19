Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Дистрибьютор белгородского «Приосколья» изменил состав учредителей

Дистрибьютор белгородского «Приосколья» изменил состав учредителей

19 августа 2023, 06:05
Фото: 1MI
Речь идёт о компании «Белагроторг». Трое владельцев организации больше не владеют долями в уставном капитале.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК», с 15 августа 34% доли в уставном капитале ООО «Белагроторг» теперь принадлежит Юрию Никулину, ещё по 33% — Михаилу Пономарёву и Василию Сухорукову. До этого момента в состав учредителей также входили Денис Герасимов, Татьяна Кузнецова и Сергей Савенко.

Отметим, что ООО «Белагроторг» было зарегистрировано в 2016 году в Шебекино. Компания занимается оптовой торговлей мясом и мясной продукцией. Директором является Юрий Никулин.

В 2022 году выручка организации превысила 7,8 млрд рублей, а сумма чистой прибыли — 40,7 млн рублей.

Организация является официальным дистрибьютором продуктов компании «Приосколье».

Читайте также:
За год чистая прибыль АО «Приосколье» упала на 1,35 млрдДиректором не буду, владельцем буду: Жерновой поменял роли в белгородском «ФИТе»Владельца кофейни «Комод» в Белгороде оштрафовали по неожиданной причине
#Алина Харина#Владельцы#Компания#Мясо#Продажи#Приосколье#Экономика#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Белгородская область#Белагроторг#Шебекино
Подпишитесь
Как в Белгороде начнётся учебный год и кто оказался самым богатым: итоги недели
Сегодня, 06:46
Насколько подорожали арбузы и дыни в Белгороде?
Вчера, 06:38
С овощного рынка — в военкомат: полиция в Белгороде вышла в миграционный рейд
Вчера, 11:34
Вейк-парк «Юнити» через суд пытается расторгнуть договор аренды пляжа в Белгороде
Сегодня, 06:49
Власти снова обсудили с жителями Разумного вопрос о домах для жителей приграничья
Сегодня, 06:16