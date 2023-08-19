«Билась в кровь». Гладков рассказал о новом директоре лагеря «Бригантина Белогорье»

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Ранее директор староосколькой школы Елена Боева возглавила лагерь «Бригантина Белогорье» в Крыму. До этого учреждением руководил Станислав Салий.
Был руководитель во время строительства. Сейчас мы перешли к другому этапу. У нас круглогодичный лагерь. Мы должны перейти к образовательному и оздоровительному блоку.
Вячеслав Гладков
По словам главы региона, лагерю был необходим опытный руководитель, который понимает, что такое школьное, внешкольное и дополнительное образование: «Елену Лазаревну я знаю лично. Школа в Старом Осколе — это первый и самый сложный объект, с которым я столкнулся, подход предыдущего руководства пришлось поменять. Я видел, как человек не просто бился, он бился в кровь. Самое главное — вовлечённость. Я рад, что она приняла решение переехать. Остальное уже будем смотреть по результатам».