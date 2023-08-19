50 белгородских туристов застряли на пути к морю из-за сломанного автобуса

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
50 белгородцев отправились на море от одной из турфирм на автобусе. Автобус сломался в Кантемировке. С 21 часа 18 августа владелец транспорта ищет замену, однако свободного автобуса нет.
Сообщается, что в первый раз транспорт сломался вблизи Россоши.
«Около четырёх часов водители сами варили что-то в пневмоподушке. В 20:00 мы выехали и снова встали по той же причине, но теперь водители говорят, что дальше автобус поехать не сможет. Хозяин винит во всём водителей, но изначально пожалел денег на то, чтобы прислать за нами другой автобус. Вместо этого он заставляет чинить его снова и ехать дальше — „прикрутить проволокой“. Теперь мы находимся в очень сложной ситуации: у людей идёт отпуск, к утру мы должны были быть на месте, но теперь мы стоим за 800 километров от курорта: взрослые, детки и пенсионеры на краю заправки, без нормальной еды и условий», — цитирует комментарий белгородцев издание.
Также известно, что к туристам приезжали спасатели и полицейские, а также замглавы Кантемировского района, однако помочь они ничем не смогли.