50 белгородских туристов застряли на пути к морю из-за сломанного автобуса

«Около четырёх часов водители сами варили что-то в пневмоподушке. В 20:00 мы выехали и снова встали по той же причине, но теперь водители говорят, что дальше автобус поехать не сможет. Хозяин винит во всём водителей, но изначально пожалел денег на то, чтобы прислать за нами другой автобус. Вместо этого он заставляет чинить его снова и ехать дальше — „прикрутить проволокой“. Теперь мы находимся в очень сложной ситуации: у людей идёт отпуск, к утру мы должны были быть на месте, но теперь мы стоим за 800 километров от курорта: взрослые, детки и пенсионеры на краю заправки, без нормальной еды и условий», — цитирует комментарий белгородцев издание.