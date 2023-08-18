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В СНТ под Белгородом нашли тело женщины

В СНТ под Белгородом нашли тело женщины

18 августа 2023, 13:38
Фото: 1MI
Труп обнаружили 15 августа. Оказалось, что тяжёлые травмы женщине нанёс её ранее судимый знакомый. Его уже задержали. Подробности истории сообщили в полиции и следкоме по региону.

15 августа в доме в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Зелёная дача» в Белгородском районе обнаружили труп. На теле 42-летней женщины было множество травм.

Следствие установило, что пострадала она ещё 11 августа. В этот день женщина пришла к 62-летнему знакомому. Они поссорились, в результате чего мужчина несколько раз ударил белгородку по телу. После произошедшего женщина оставалась в доме несколько дней, за помощью медиков не обращалась. В итоге она скончалась от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Мужчину задержали: ему уже предъявили обвинение, его заключили под стражу.

В МВД добавили, что, по предварительным данным, конфликт произошёл после застолья. Подозреваемый мужчина уже был судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

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#Инна Рогова#Труп#Тело#Снт#Застолье#Избиение#Происшествия#Белгородская область#Белгородский район
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