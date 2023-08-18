В СНТ под Белгородом нашли тело женщины

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
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Updated Сегодня, 13:40
15 августа в доме в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Зелёная дача» в Белгородском районе обнаружили труп. На теле 42-летней женщины было множество травм.
Следствие установило, что пострадала она ещё 11 августа. В этот день женщина пришла к 62-летнему знакомому. Они поссорились, в результате чего мужчина несколько раз ударил белгородку по телу. После произошедшего женщина оставалась в доме несколько дней, за помощью медиков не обращалась. В итоге она скончалась от полученных травм.
Возбуждено уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Мужчину задержали: ему уже предъявили обвинение, его заключили под стражу.
В МВД добавили, что, по предварительным данным, конфликт произошёл после застолья. Подозреваемый мужчина уже был судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.