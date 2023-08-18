В СНТ под Белгородом нашли тело женщины

Следствие установило, что пострадала она ещё 11 августа. В этот день женщина пришла к 62-летнему знакомому. Они поссорились, в результате чего мужчина несколько раз ударил белгородку по телу. После произошедшего женщина оставалась в доме несколько дней, за помощью медиков не обращалась. В итоге она скончалась от полученных травм.