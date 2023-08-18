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В школах Белгорода проведут линейки 1 сентября

В школах Белгорода проведут линейки 1 сентября

18 августа 2023, 17:13
Фото: Midjourney
18 августа в прямом эфире мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал о том, как 1 сентября в школах города проведут торжественные линейки.
Сюжет
Школы
Безусловно, линейки будет. Количество участников торжественных мероприятий будет зависеть от оперативной обстановки. 1 и 11 классы точно не останутся без праздника в этот день. По поводу остальных параллелей мы будем решать ближе к 1 сентября в зависимости от оперативной обстановки.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Напомним, в новом учебном году уроки в школах Белгорода сократят на 5-10 минут за счёт «оптимизации организационных моментов». Власти уверены, что это никак не отразится на успешности освоения детьми школьной программы.

Уроки в школах Белгорода сократят на 5-10 минут
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#Артем Черненко#Белгород#Белгородская область#Валентин Демидов#Торжественная линейка#1 сентября#Образование#Школы
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