В школах Белгорода проведут линейки 1 сентября

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
Безусловно, линейки будет. Количество участников торжественных мероприятий будет зависеть от оперативной обстановки. 1 и 11 классы точно не останутся без праздника в этот день. По поводу остальных параллелей мы будем решать ближе к 1 сентября в зависимости от оперативной обстановки.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Напомним, в новом учебном году уроки в школах Белгорода сократят на 5-10 минут за счёт «оптимизации организационных моментов». Власти уверены, что это никак не отразится на успешности освоения детьми школьной программы.