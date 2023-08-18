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Олег Дорожко

В проблемном старооскольском водоканале сменилось начальство

18 августа 2023, 08:07
Фото: кадр из видео "9 Канала"
Олег Дорожко

Олег Дорожко стал и. о. директора старооскольского водоканала

Олег Дорожко работал на предприятии главным энергетиком и заменил ушедшего Игоря Терещенко. Об этом сообщает «9 Канал». Терещенко в свою очередь перешёл на работу в местную администрацию.

В старооскольском водоканале назначили нового исполняющего обязанности директора. Им стал бывший главный энергетик предприятия Олег Дорожко. Он заменил Игоря Терещенко, который руководил водоканалом в течение девяти месяцев.

Что касается Терещенко, он ушёл в местную администрацию. Его назначили заместителем начальника департамента ЖКХ по ресурсоснабжению.

Во время его работы в водоканале муниципальная структура стала государственной. За это время разработали и утвердили программу капремонта. Однако средств на её реализацию в 2023 году так и не нашлось.

При этом проектно-сметная документация по обновлению старооскольских очистных уже прошла госэкспертизу. Вскоре направят запрос на финансирование. Ответ ожидается в сентябре, сообщает источник.

Новый глава водоканала Дорожко считает, что главной проблемой водоканала на текущий момент стала нехватка кадров. Необходимо закрыть 327 вакансий.

Напомним, на должность главы водоканала в Старом Осколе Игоря Терещенко назначили в ноябре 2022 года. До этого коммунальный объект не получал необходимого финансирования. На реконструкцию хозяйственной части требовалось 5,5 млрд рублей.

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