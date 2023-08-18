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В Белгороде простились с Эммой Дорошенко

В мэрии Белгорода провели гражданскую панихиду по бывшему депутату

18 августа 2023, 11:18
Фото: 1MI

В Белгороде простились с Эммой Дорошенко

Эмма Дорошенко — бывший первый замначальника областного управления культуры, неоднократно избиралась депутатом в городской совет, напомнил председатель горсовета Вадим Радченко. Гражданская панихида прошла в администрации Белгорода.

В Белгороде простились с Эммой Дорошенко. В администрации Белгорода состоялась гражданская панихида.

Эмма Ивановна была почётным гражданином Белгорода. Неоднократно избиралась депутатом городского совета депутатов трудящихся, отметил председатель горсовета Вадим Радченко.

Эмма Дорошенко также работала первым заместителем начальника регионального управления культуры. Культурной сфере она посвятила более 50 лет, 20 из которых занималась развитием библиотечной системы Белгорода.

Дорошенко — заслуженный работник культуры РСФСР. После выхода на пенсию образовала и возглавила Совет ветеранов отрасли культуры.

Помимо этого, Эмма Дорошенко — ветеран боевых действий в Афганистане, была членом реготделения Всероссийского общества «Боевое братство».

Эмма ДорошенкоЭмма Дорошенко
Эмма Дорошенко
Фото: минкультуры Белгородской области
В мэрии Белгорода провели гражданскую панихиду по Анатолию Сафонову
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