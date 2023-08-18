В мэрии Белгорода провели гражданскую панихиду по бывшему депутату

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
В Белгороде простились с Эммой Дорошенко. В администрации Белгорода состоялась гражданская панихида.
Эмма Ивановна была почётным гражданином Белгорода. Неоднократно избиралась депутатом городского совета депутатов трудящихся, отметил председатель горсовета Вадим Радченко.
Эмма Дорошенко также работала первым заместителем начальника регионального управления культуры. Культурной сфере она посвятила более 50 лет, 20 из которых занималась развитием библиотечной системы Белгорода.
Дорошенко — заслуженный работник культуры РСФСР. После выхода на пенсию образовала и возглавила Совет ветеранов отрасли культуры.
Помимо этого, Эмма Дорошенко — ветеран боевых действий в Афганистане, была членом реготделения Всероссийского общества «Боевое братство».