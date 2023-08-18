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Published Сегодня, 17:23

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Updated Сегодня, 17:27

В Белгородском районе сбит беспилотник самолётного типа

В Белгородском районе сбит беспилотник самолётного типа

18 августа 2023, 17:23
Фото: Bel.ru
О происшествии сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Дрон был сбит вечером 18 августа российской системой противовоздушной обороны.
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СВО

Звук взрыва прогремел над Белгородским районом около 20:00. Система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолётного типа. По предварительным данным, жертв и разрушений нет, а последствия инцидента на земле уточняют оперативные службы региона.

Напомним, 14 августа на окраине Белгорода ПВО сбила две воздушные цели, это случилось у села Пушкарное Белгородского района. Тогда тоже обошлось без жертв и повреждений домов и автомобилей.

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#Работа ПВО#Уничтожение БПЛА#Беспилотник#СВО#Белгородский район#Происшествия#Артем Черненко
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