В Белгородском районе сбит беспилотник самолётного типа

Posted Сегодня, 17:23
Published Сегодня, 17:23
Modified Сегодня, 17:27
Updated Сегодня, 17:27
Звук взрыва прогремел над Белгородским районом около 20:00. Система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолётного типа. По предварительным данным, жертв и разрушений нет, а последствия инцидента на земле уточняют оперативные службы региона.
Напомним, 14 августа на окраине Белгорода ПВО сбила две воздушные цели, это случилось у села Пушкарное Белгородского района. Тогда тоже обошлось без жертв и повреждений домов и автомобилей.