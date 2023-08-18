В белгородском приграничье пропал мужчина

В Белгородской области разыскивают пропавшего мужчину. 39-летний Сергей Емельянов исчез три дня назад. Последний раз жителя региона видели 15 августа около 18:00 в хуторе Ржавец Шебекинского городского округа. С тех пор его местонахождение неизвестно.