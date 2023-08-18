В белгородском приграничье пропал мужчина

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
В Белгородской области разыскивают пропавшего мужчину. 39-летний Сергей Емельянов исчез три дня назад. Последний раз жителя региона видели 15 августа около 18:00 в хуторе Ржавец Шебекинского городского округа. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Рост мужчины — 174 сантиметра, телосложение худощавое. Волосы чёрные, глаза зелёные. В день исчезновения Сергей был одет в чёрную футболку, чёрные спортивные штаны, чёрные носки и шлёпанцы. С собой шебекинец носил синий рюкзак.
Волонтёры просят белгородцев, которые располагают какой-либо информацией, связаться с ними по телефону горячей линии отряда 8 800 700 54 52 (бесплатно по РФ). Также можно позвонить на единый номер вызова экстренных оперативных служб 112.