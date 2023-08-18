Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

В белгородском приграничье пропал мужчина

В белгородском приграничье пропал мужчина

18 августа 2023, 13:27
Фото: 1MI
Сергей Емельянов из хутора Ржавец перестал выходить на связь с 15 августа. О поисках сообщили в группе отряда «Лиза Алерт» в соцсети.
Сюжет
Пропажа

В Белгородской области разыскивают пропавшего мужчину. 39-летний Сергей Емельянов исчез три дня назад. Последний раз жителя региона видели 15 августа около 18:00 в хуторе Ржавец Шебекинского городского округа. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Рост мужчины — 174 сантиметра, телосложение худощавое. Волосы чёрные, глаза зелёные. В день исчезновения Сергей был одет в чёрную футболку, чёрные спортивные штаны, чёрные носки и шлёпанцы. С собой шебекинец носил синий рюкзак.

Волонтёры просят белгородцев, которые располагают какой-либо информацией, связаться с ними по телефону горячей линии отряда 8 800 700 54 52 (бесплатно по РФ). Также можно позвонить на единый номер вызова экстренных оперативных служб 112.

Ориентировка на пропавшего мужчинуОриентировка на пропавшего мужчину
Ориентировка на пропавшего мужчину
Фото: vk.com/lizaalert_belgorod
Пропавшего в Шебекино мальчика нашли мёртвым
Узнать подробнее
Читайте также:
Мужчину со шрамами на голове ищут в БелгородеВ Белгородской области с начала июля ищут молодого мужчинуВ Белгороде больше двух недель ищут мужчину
#Лиза Алерт#Ржавец#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Пропажа#Происшествия#Поиск#Волонтёры#Горячая линия#Экстренные службы#Наталья Корявых
Подпишитесь
Новая концепция и сцена за 14 млн: Белгород готовят к «цветочному» фестивалю
Сегодня, 12:40
Насколько подорожали арбузы и дыни в Белгороде?
Сегодня, 06:38
С овощного рынка — в военкомат: полиция в Белгороде вышла в миграционный рейд
Сегодня, 11:34
Силовики раскрыли новую коррупционную схему в Белгородской области: кто задержан?
Сегодня, 06:44
Фуглаевы выставили на продажу скандальный земельный участок, но позже передумали
Сегодня, 14:18
Мэр рассказал об укрытиях в школах Белгорода: вместятся все
Сегодня, 16:55