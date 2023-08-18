В Белгороде школьникам разрешат пользоваться телефонами

Posted Сегодня, 18:28
Published Сегодня, 18:28
Modified Сегодня, 18:39
Updated Сегодня, 18:39
Белгородцы в преддверии нового учебного года, который планируется начать очно, задают много вопросов на тему безопасности их детей. В частности, родителей беспокоит взаимодействие с преподавателями в случае внештатных ситуаций и с ребёнком, конечно.
Так, по словам мэра Белгорода, школьникам разрешат носить с собой мобильный телефон для связи с родителями.
Да, у ребёнка может быть телефон. Но прошу вас не звонить детям во время уроков, чтобы не отвлекать их. В случае возникновения какой-то чрезвычайной ситуации классный руководитель, безусловно, должен будет проинформировать.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Также связь будут поддерживать через родительские чаты (взаимодействие учителя с родителями) и классных руководителей. «В целом алгоритм взаимодействия с родителями будет разработан в каждой школе индивидуально. Об этом вам расскажут на классных собраниях», — дополнил градоначальник.
Напомним, в Белгороде планируют провести 1 сентября в школах торжественные линейки. Правда, пока не для всех.