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В Белгороде проверят уровень безразличия персонала поликлиники №7

В Белгороде проверят уровень безразличия персонала поликлиники №7

18 августа 2023, 18:59
Фото: 1MI
В комментариях под постом губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова «ВКонтакте» жительница Ольга оставила жалобу на некачественную работу сотрудников поликлиники №7 областного центра.

Женщина записала мать-инвалида на приём к оториноларингологу седьмой поликлиники, чтобы получить направление на операцию. На приём нужно было явиться лично, так как врач по домам не ходит. На входе в медучреждение маломобильной и практически слепой пациентке никто не помог подняться по ступенькам под предлогом неработающей платформы для инвалидов, а внутри оказалось, что лор ушёл на больничный и сегодня не принимает — женщину никто об этом не предупредил.

Пошли к заведующей, объяснили ситуацию. На что она сказала, что нам должен был позвонить администратор (никто не звонил) и вообще — они сообщат, когда врач выздоровеет, нужно будет записаться ещё раз, врач на дом не выходит. Куда теперь обращаться? И как получить медицинскую помощь человеку, если медорганизация её не оказывает?!
Ольга, белгородка

На историю женщины с больной матерью «ВКонтакте» четыре раза отреагировала поликлиника Белгорода. Вначале белгородке сообщили, что жалоба передана на рассмотрение заведующей поликлиники №7. Через два часа Ольге сказали о том, что с ней свяжется сотрудник медучреждения для решения вопроса, а через час пожилой пациентке оформили вызов врача на дом. Спустя ещё 10 минут городская поликлиника заявила о проведении служебной проверки.

Ваше обращение передано руководству поликлиники для проведения служебной проверки.
С уважением, администрация ОГБУЗ «Городская поликлиника города Белгорода»

Ни один из этих ответов женщину не удовлетворил: она считает, что персонал поликлиники срывает операцию, поэтому намерена обратиться в суд. А сочувствующие горожане посоветовали ей написать в группу минздрава «ВКонтакте», так как там на жалобы реагируют быстро и не нужно ждать 30 дней рассмотрения официального обращения.

Напомним, 1 сентября в России начинают действовать новые правила продажи рецептурных препаратов. По мнению губернатора Вячеслава Гладкова, они доставят белгородцам дискомфорт, но справиться с проблемой должны помочь «Электронный рецепт» и доставка лекарств на дом.

Вячеслав Гладков высказался о новых правилах продажи рецептурных лекарств
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#Артем Черненко#Белгород#Медицина#Жалоба
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