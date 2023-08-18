В Белгороде проверят уровень безразличия персонала поликлиники №7

Женщина записала мать-инвалида на приём к оториноларингологу седьмой поликлиники, чтобы получить направление на операцию. На приём нужно было явиться лично, так как врач по домам не ходит. На входе в медучреждение маломобильной и практически слепой пациентке никто не помог подняться по ступенькам под предлогом неработающей платформы для инвалидов, а внутри оказалось, что лор ушёл на больничный и сегодня не принимает — женщину никто об этом не предупредил.