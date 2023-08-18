Уроки в школах Белгорода сократят на 5-10 минут

Напомним, формат обучения каждая школа в приграничье выбирает самостоятельно. Перед 1 сентября в Белгородской области заработала горячая линия по вопросам обучения. Позвонив по номеру 122, родители узнают ответы на все волнующие их вопросы, также их проинформируют о формате работы школы, в которой учится их ребёнок.