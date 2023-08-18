Уроки в школах Белгорода сократят на 5-10 минут

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
Градоначальник сообщил, что власти постарались сделать процесс обучения в школах наиболее оптимальным с учётом сложной оперативной обстановки.
Сокращение уроков будет проходить, прежде всего, за счёт оптимизации организационных моментов. В таком случае урок уменьшится на 5-10 минут, что не будет существенно влиять на освоение программы.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Глава города сказал, что власти совместно с родительским сообществом будут внимательно следить за тем, как будет проходить учебный процесс в новом учебном году. И выразил уверенность, что общими усилиями удастся организовать учёбу «максимально эффективно».
Напомним, формат обучения каждая школа в приграничье выбирает самостоятельно. Перед 1 сентября в Белгородской области заработала горячая линия по вопросам обучения. Позвонив по номеру 122, родители узнают ответы на все волнующие их вопросы, также их проинформируют о формате работы школы, в которой учится их ребёнок.