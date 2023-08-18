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Уроки в школах Белгорода сократят на 5-10 минут

Уроки в школах Белгорода сократят на 5-10 минут

18 августа 2023, 16:37
Фото: Midjourney
Родители школьников областного центра переживают, что дети не смогут полноценно освоить образовательную программу в школах из-за сокращения уроков. Их опасения развеял в прямом эфире 18 августа мэр Белгорода Валентин Демидов.
Сюжет
Школы

Градоначальник сообщил, что власти постарались сделать процесс обучения в школах наиболее оптимальным с учётом сложной оперативной обстановки.

Сокращение уроков будет проходить, прежде всего, за счёт оптимизации организационных моментов. В таком случае урок уменьшится на 5-10 минут, что не будет существенно влиять на освоение программы.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Глава города сказал, что власти совместно с родительским сообществом будут внимательно следить за тем, как будет проходить учебный процесс в новом учебном году. И выразил уверенность, что общими усилиями удастся организовать учёбу «максимально эффективно».

Напомним, формат обучения каждая школа в приграничье выбирает самостоятельно. Перед 1 сентября в Белгородской области заработала горячая линия по вопросам обучения. Позвонив по номеру 122, родители узнают ответы на все волнующие их вопросы, также их проинформируют о формате работы школы, в которой учится их ребёнок.

Куда звонить белгородцам, чтобы узнать о формате обучения в своей школе?
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#Белгородская область#Белгород#Валентин Демидов#Очное обучение#Образование#Школы#Артем Черненко
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