«Убийца дисков»: водители страдают из-за «островка безопасности» в центре Белгорода

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
«Убийцей колёсных дисков» окрестили так называемый островок безопасности на перекрёстке Белгородского полка и Гражданского проспекта в Белгороде. Ежедневно водители рискуют наехать на него и постоянно царапают там диски.
Ранее в указанном месте стоял дорожный знак, но его снесли. Предположительно, как раз один из автомобилистов. Поэтому «островок» стало тяжело разглядеть, особенно в тёмное время суток.
«Даже представить боюсь: счëт уже, наверное, идëт на сотни разбитых колëс за его недолгую трëхмесячную жизнь. И с десяток исцарапанных боковин», — пишет об островке автор Telegram-канала «Б-ский таксист».
Представители «Народного фронта» обратились в мэрию Белгорода. Чиновники пообещали, что до 1 сентября подрядчик вернёт знак и установит небольшое ограждение.