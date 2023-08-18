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фото тематическое

«Убийца дисков»: водители страдают из-за «островка безопасности» в центре Белгорода

18 августа 2023, 12:47
Фото: 1MI
фото тематическое

Мэрия пообещала решить проблему с «островком безопасности» в центре Белгорода

На пересечении улицы Белгородского полка и Гражданского проспекта есть так называемый островок безопасности, на который постоянно наезжают водители. До 1 сентября там должны установить дорожный знак и ограждение, сообщили в группе «Народного фронта» в соцсети.

«Убийцей колёсных дисков» окрестили так называемый островок безопасности на перекрёстке Белгородского полка и Гражданского проспекта в Белгороде. Ежедневно водители рискуют наехать на него и постоянно царапают там диски.

Ранее в указанном месте стоял дорожный знак, но его снесли. Предположительно, как раз один из автомобилистов. Поэтому «островок» стало тяжело разглядеть, особенно в тёмное время суток.

«Даже представить боюсь: счëт уже, наверное, идëт на сотни разбитых колëс за его недолгую трëхмесячную жизнь. И с десяток исцарапанных боковин», — пишет об островке автор Telegram-канала «Б-ский таксист».

Представители «Народного фронта» обратились в мэрию Белгорода. Чиновники пообещали, что до 1 сентября подрядчик вернёт знак и установит небольшое ограждение.

«Островок безопасности» на перекрёстке Белгородского полка и Гражданского проспекта «Островок безопасности» на перекрёстке Белгородского полка и Гражданского проспекта
«Островок безопасности» на перекрёстке Белгородского полка и Гражданского проспекта «Островок безопасности» на перекрёстке Белгородского полка и Гражданского проспекта
«Островок безопасности» на перекрёстке Белгородского полка и Гражданского проспекта
Фото: Telegram-канал «Б-ский таксист»
«Островок безопасности» на перекрёстке Белгородского полка и Гражданского проспекта
Видео: vk.com/nf_belgorod
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Город#Дорожный знак#Ограждение#Автомобилисты#Островок безопасности#Видео
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