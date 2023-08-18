«Убийца дисков»: водители страдают из-за «островка безопасности» в центре Белгорода

Мэрия пообещала решить проблему с «островком безопасности» в центре Белгорода

На пересечении улицы Белгородского полка и Гражданского проспекта есть так называемый островок безопасности, на который постоянно наезжают водители. До 1 сентября там должны установить дорожный знак и ограждение, сообщили в группе «Народного фронта» в соцсети.