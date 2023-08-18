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Published Сегодня, 14:41

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На квартиру в новостройке белгородцам придётся откладывать деньги пять лет

Стало известно, сколько лет придётся копить белгородцам на квартиру в новостройке

18 августа 2023, 14:41
Фото: 1MI

На квартиру в новостройке белгородцам придётся откладывать деньги пять лет

Если откладывать все деньги на покупку квартиры, то среднестатистическому белгородцу придётся копить на неё пять лет. Квадратный метр в Белгороде в среднем стоит 115 тыс. рублей, следует из проведённого «Орелtimes» исследования.
Сюжет
Жилье

115 тыс. рублей стоит в среднем квадратный метр жилья в новостройке в Белгороде. Откладывая все деньги, горожанам придётся копить на квартиру пять лет. Это самое недоступное жильё среди четырёх попавших в исследование городов Черноземья.

Как пишет издание, проводилось оно на основе объявлений о продаже квартир в новостройках на одном из популярных интернет-ресурсов. За основу также взяли официальные данные по средней зарплате. Участниками исследования стали Белгород, Орёл, Липецк и Курск.

Самые доступные квартиры оказались в Курске. При средней зарплате около 48,2 тыс. рублей в месяц «квадрат» стоит порядка 74 тыс. рублей. На квартиру в 55 кв. м курянин может накопить за 3,5 года.

Орловцы получают 46,8 тыс. рублей в месяц при стоимости квадратного метра в 80 тыс. рублей. Копить в этом случае придётся 4,3 года.

В Липецке и Белгороде средние зарплаты официально выше, однако и «квадрат» стоит дороже. В Липецке уровень з/п составил 49,3 тыс. рублей при стоимости квадратного метра в 99 тыс. рублей. Копить необходимо 4,6 года. В Белгороде и того больше — «квадрат» стоит 115 тыс. рублей при зарплате в 52,7 тыс. рублей.

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