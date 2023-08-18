Стало известно, сколько лет придётся копить белгородцам на квартиру в новостройке

В Липецке и Белгороде средние зарплаты официально выше, однако и «квадрат» стоит дороже. В Липецке уровень з/п составил 49,3 тыс. рублей при стоимости квадратного метра в 99 тыс. рублей. Копить необходимо 4,6 года. В Белгороде и того больше — «квадрат» стоит 115 тыс. рублей при зарплате в 52,7 тыс. рублей.