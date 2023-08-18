Стало известно о гибели мужчины в Новой Таволжанке Белгородской области

Житель Новой Таволжанки Белгородской области погиб при пожаре

Трагедия произошла накануне. Погиб мужчина 1955 года рождения. В тот же день при пожаре в Старом Осколе удалось спасти женщину. Подробности сообщили в региональном управлении МЧС.

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