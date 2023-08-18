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Published Сегодня, 11:49

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Житель Новой Таволжанки Белгородской области погиб при пожаре

Стало известно о гибели мужчины в Новой Таволжанке Белгородской области

18 августа 2023, 11:49
Фото: 1MI

Житель Новой Таволжанки Белгородской области погиб при пожаре

Трагедия произошла накануне. Погиб мужчина 1955 года рождения. В тот же день при пожаре в Старом Осколе удалось спасти женщину. Подробности сообщили в региональном управлении МЧС.
Сюжет
Пожар

Мужчина 1955 года рождения погиб в Новой Таволжанке. В шебекинском селе 17 августа произошёл пожар в трёхкомнатной квартире. В огне погиб мужчина. По предварительной версии МЧС, к трагедии привело неосторожное курение.

В тот же день в Старом Осколе вспыхнула однокомнатная квартира на Комсомольском проспекте. Из огня удалось спасти женщину 1953 года рождения.

Помимо этого, в Старооскольском горокруге накануне горела сухая трава на площади около 100 кв. м в селе Котово.

Всего за минувшие сутки в Белгородской области зарегистрировали семь пожаров. Помимо сухой травы и трёх жилых помещений, горели также два гаража и автомобиль.

Стали известны подробности пожара в автобусе в центре Белгорода
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#Инна Рогова#Гибель#Пожар#Квартира#МЧС#Происшествия#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Новая таволжанка#Старый Оскол
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