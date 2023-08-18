Стало известно о гибели мужчины в Новой Таволжанке Белгородской области

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Мужчина 1955 года рождения погиб в Новой Таволжанке. В шебекинском селе 17 августа произошёл пожар в трёхкомнатной квартире. В огне погиб мужчина. По предварительной версии МЧС, к трагедии привело неосторожное курение.
В тот же день в Старом Осколе вспыхнула однокомнатная квартира на Комсомольском проспекте. Из огня удалось спасти женщину 1953 года рождения.
Помимо этого, в Старооскольском горокруге накануне горела сухая трава на площади около 100 кв. м в селе Котово.
Всего за минувшие сутки в Белгородской области зарегистрировали семь пожаров. Помимо сухой травы и трёх жилых помещений, горели также два гаража и автомобиль.