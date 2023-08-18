Сколько выходных ожидает белгородцев в следующем году?

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Российское правительство опубликовало календарь выходных и праздничных дней в 2024 году. Соответствующее постановление о переносе выходных подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В следующем году 6 и 7 января выпадут на субботу и воскресенье, поэтому их решили перенести на 10 мая и 31 декабря. Также нерабочие дни перенесли с 27 апреля на 29-е число, со 2 ноября на 30 апреля, с 28 декабря на 30-е число.
Новогодние праздники в стране продлятся в общей сложности десять дней — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Нерабочими, помимо этого, будут 23–25 февраля, 8–10 марта, период с 28 апреля по 1 мая, 9–12 мая, 12 июня. Затем будут выходные 3 и 4 ноября, с 29 по 31 декабря следующего года.