Сколько выходных ожидает белгородцев в следующем году?

Новогодние праздники в стране продлятся в общей сложности десять дней — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Нерабочими, помимо этого, будут 23–25 февраля, 8–10 марта, период с 28 апреля по 1 мая, 9–12 мая, 12 июня. Затем будут выходные 3 и 4 ноября, с 29 по 31 декабря следующего года.