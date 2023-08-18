Силовики раскрыли новую коррупционную схему в Белгородской области: кто задержан?

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Стало известно об ещё одном коррупционном преступлении, совершённом в Белгородской области. Сотрудники одного из вагоноремонтных депо дали крупную взятку ревизору, чтобы он «закрыл глаза» на возможные нарушения.
Как считает следствие, в период с 11 июня 2021 года по 15 декабря 2022 года главный инженер одного из вагоноремонтных депо передал ревизору по безопасности движения поездов одного из представительств АО «Вагонная ремонтная компания-1» более 254 тыс. рублей в качестве вознаграждения. Действовал он по предварительному сговору с начальником депо. Деньги ревизору передавали затем, чтобы он не наказал должностных лиц в случае обнаружения нарушений.
Преступление выявили сотрудники УФСБ совместно с коллегами из линейного отдела МВД на транспорте. Как сообщается, фигурантам уже предъявили обвинение.
Ревизора, получившего взятку, заключили под стражу. Главный инженер находится под домашним арестом, а на начальника депо наложили запрет определённых действий. Расследование уголовного дела продолжается.