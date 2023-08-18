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Троих человек задержали по подозрению в коррупционной схеме на белгородской ж/д

Силовики раскрыли новую коррупционную схему в Белгородской области: кто задержан?

18 августа 2023, 06:44
Фото: 1MI

Троих человек задержали по подозрению в коррупционной схеме на белгородской ж/д

Главный инженер и начальник вагоноремонтного депо дали взятку ревизору, чтобы он «закрыл глаза» на возможные нарушения. Троим фигурантам уголовного дела предъявили обвинения, уже выбраны меры пресечения. Подробности сообщили в региональном СК.

Стало известно об ещё одном коррупционном преступлении, совершённом в Белгородской области. Сотрудники одного из вагоноремонтных депо дали крупную взятку ревизору, чтобы он «закрыл глаза» на возможные нарушения.

Как считает следствие, в период с 11 июня 2021 года по 15 декабря 2022 года главный инженер одного из вагоноремонтных депо передал ревизору по безопасности движения поездов одного из представительств АО «Вагонная ремонтная компания-1» более 254 тыс. рублей в качестве вознаграждения. Действовал он по предварительному сговору с начальником депо. Деньги ревизору передавали затем, чтобы он не наказал должностных лиц в случае обнаружения нарушений.

Преступление выявили сотрудники УФСБ совместно с коллегами из линейного отдела МВД на транспорте. Как сообщается, фигурантам уже предъявили обвинение.

Ревизора, получившего взятку, заключили под стражу. Главный инженер находится под домашним арестом, а на начальника депо наложили запрет определённых действий. Расследование уголовного дела продолжается.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Вагонная ремонтная компания-1#Главный инженер#Взятки#Коррупция#Ревизор#Следствие#Уфсб#Начальник депо#Обвинение#Арест#Расследование
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