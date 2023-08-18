Силовики раскрыли новую коррупционную схему в Белгородской области: кто задержан?

Как считает следствие, в период с 11 июня 2021 года по 15 декабря 2022 года главный инженер одного из вагоноремонтных депо передал ревизору по безопасности движения поездов одного из представительств АО «Вагонная ремонтная компания-1» более 254 тыс. рублей в качестве вознаграждения. Действовал он по предварительному сговору с начальником депо. Деньги ревизору передавали затем, чтобы он не наказал должностных лиц в случае обнаружения нарушений.