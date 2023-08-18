С РЖД хотят взыскать более 90 тысяч рублей за свалку из шпал в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Сотрудники ОАО «РЖД» причинили вред почве на 90 тыс. рублей. Они незаконно складировали отработанные шпалы на площади более 300 кв. м в Ракитянском районе Белгородской области.
Нарушение требований природоохранного законодательства выявили сотрудники управления экоохотнадзора. Информацию об этом передали в Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру.
Правоохранители провели соответствующую проверку. К ней привлекли сотрудников управления и специализированной лаборатории.
Как выяснилось, указанный вид отходов относится к III классу опасности. Таким образом, сотрудники компании нанесли ущерб почве как объекту охраны окружающей среды.
Должностных лиц уже привлекли к административной ответственности. Незаконную свалку убрали. Также с компании через суд планируют взыскать сумму причинённого ущерба.