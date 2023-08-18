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Сотрудников РЖД в Белгородской области наказали за вред почве

С РЖД хотят взыскать более 90 тысяч рублей за свалку из шпал в Белгородской области

18 августа 2023, 07:19
Фото: 1MI

Сотрудников РЖД в Белгородской области наказали за вред почве

Должностные лица незаконно складировали отработанные шпалы в Ракитянском районе. Сумма ущерба составила 90 тыс. рублей, сообщили в управлении экоохотнадзора по Белгородской области.
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Мусор

Сотрудники ОАО «РЖД» причинили вред почве на 90 тыс. рублей. Они незаконно складировали отработанные шпалы на площади более 300 кв. м в Ракитянском районе Белгородской области.

Нарушение требований природоохранного законодательства выявили сотрудники управления экоохотнадзора. Информацию об этом передали в Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру.

Правоохранители провели соответствующую проверку. К ней привлекли сотрудников управления и специализированной лаборатории.

Как выяснилось, указанный вид отходов относится к III классу опасности. Таким образом, сотрудники компании нанесли ущерб почве как объекту охраны окружающей среды.

Должностных лиц уже привлекли к административной ответственности. Незаконную свалку убрали. Также с компании через суд планируют взыскать сумму причинённого ущерба.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Ракитянский район#Свалка#Мусор#Общество#Ржд#Вред почве#Экоохотнадзор#Незаконная свалка#Шпалы
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