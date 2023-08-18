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Полиция в Белгороде доставила в военкомат девять мигрантов

С овощного рынка — в военкомат: полиция в Белгороде вышла в миграционный рейд

18 августа 2023, 11:34
Фото: 1MI

Полиция в Белгороде доставила в военкомат девять мигрантов

Сотрудники полиции нашли мигрантов в ходе рейда. Иностранцы имеют гражданство России, но на воинском учёте при этом не состоят. Двоих из них привлекли к ответственности за порчу паспорта, сообщили в региональном УМВД.

В Белгороде нашли девять мигрантов, которые получили гражданство РФ, но при этом на воинском учёте не состояли. Полиция проводила рейд в местах концентрации иностранных граждан.

Во время мероприятия на одном из овощных рынков обнаружили мигрантов с российским гражданством. Несмотря на это, на воинском учёте их не было. Иностранцев увезли в военкоматы для принятия дальнейшего решения.

Двоих граждан привлекли к административной ответственности за умышленную порчу либо утрату паспорта (ст. 19.16 КоАП РФ). В отношении ещё одного мигранта составили административный протокол за проживание в РФ без удостоверения личности или без регистрации (ст. 19.15 КоАП РФ).

В УМВД уточнили, что правоохранители продолжат профилактические мероприятия.

Напомним, ранее белгородцу вынесли приговор за незаконную помощь мигрантам. Мужчина помогал иностранцам незаконно въезжать в Россию. Его поймали сотрудники белгородского УФСБ.

Белгородцу вынесли приговор за незаконную помощь мигрантам
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