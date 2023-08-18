С овощного рынка — в военкомат: полиция в Белгороде вышла в миграционный рейд

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
В Белгороде нашли девять мигрантов, которые получили гражданство РФ, но при этом на воинском учёте не состояли. Полиция проводила рейд в местах концентрации иностранных граждан.
Во время мероприятия на одном из овощных рынков обнаружили мигрантов с российским гражданством. Несмотря на это, на воинском учёте их не было. Иностранцев увезли в военкоматы для принятия дальнейшего решения.
Двоих граждан привлекли к административной ответственности за умышленную порчу либо утрату паспорта (ст. 19.16 КоАП РФ). В отношении ещё одного мигранта составили административный протокол за проживание в РФ без удостоверения личности или без регистрации (ст. 19.15 КоАП РФ).
В УМВД уточнили, что правоохранители продолжат профилактические мероприятия.
Напомним, ранее белгородцу вынесли приговор за незаконную помощь мигрантам. Мужчина помогал иностранцам незаконно въезжать в Россию. Его поймали сотрудники белгородского УФСБ.