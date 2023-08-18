Под Белгородом пропала женщина в очках

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
Под Белгородом вновь пропал человек — 44-летняя женщина утром 18 августа ушла из дома в пгт Разумное и не вернулась. Тарасова (Гонтарева) Елена Ивановна 1979 года рождения утром была одета в красную кофту с коротким рукавом, светло-синие брюки и серые тапочки. С собой у белгородки была серая сумочка.
Пропавшая Елена худощавого телосложения, среднего роста — 160 см. У неё чёрные волосы и зелёные глаза, носит очки.
Если вы знаете что-то о пропавшей, сообщите об этом поисковому отряду — тел. 88007005452 (бесплатно по РФ). Также можете позвонить в 112.
Напомним, ранее в Разумном искали 15-летнюю девочку. Позднее выяснилось, что её убили.