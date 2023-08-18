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Под Белгородом пропала женщина в очках

Под Белгородом пропала женщина в очках

18 августа 2023, 16:14
Фото: 1MI
Белгородку не видели с утра сегодняшнего дня, 18 августа. О начале поиска объявили в отряде «Лиза Алерт».
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Под Белгородом вновь пропал человек — 44-летняя женщина утром 18 августа ушла из дома в пгт Разумное и не вернулась. Тарасова (Гонтарева) Елена Ивановна 1979 года рождения утром была одета в красную кофту с коротким рукавом, светло-синие брюки и серые тапочки. С собой у белгородки была серая сумочка.

Пропавшая Елена худощавого телосложения, среднего роста — 160 см. У неё чёрные волосы и зелёные глаза, носит очки.

Если вы знаете что-то о пропавшей, сообщите об этом поисковому отряду — тел. 88007005452 (бесплатно по РФ). Также можете позвонить в 112.

Напомним, ранее в Разумном искали 15-летнюю девочку. Позднее выяснилось, что её убили.

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"
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#Артем Черненко#Пропал человек#Белгородский район#Разумное#Лиза Алерт#Поиски#Поисковый отряд#Пропала женщина
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