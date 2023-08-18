Под Белгородом пропала женщина в очках

Под Белгородом вновь пропал человек — 44-летняя женщина утром 18 августа ушла из дома в пгт Разумное и не вернулась. Тарасова (Гонтарева) Елена Ивановна 1979 года рождения утром была одета в красную кофту с коротким рукавом, светло-синие брюки и серые тапочки. С собой у белгородки была серая сумочка.