ОМК поддержала спортивные сборы для детей в рамках проекта «Лето в городе»

«Проект адаптирован для сотрудников нашего завода. Организаторы изменили время своей работы, чтобы заводчанам было удобно успевать на смену: первые дети приезжают до 8 утра. К тому же семьи оплачивают лишь стоимость питания, а занятия и присмотр для их детей — бесплатны. Ребята очень талантливые, и нам будет приятно, если благодаря этим спортивным сборам кто-то из них увлечется теннисом или станет поклонником любого вида спорта», — отметил директор по персоналу «ОМК Энергомаш» Евгений Сычев.