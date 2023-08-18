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ОМК поддержала спортивные сборы для детей в рамках проекта «Лето в городе»

ОМК поддержала спортивные сборы для детей в рамках проекта «Лето в городе»

18 августа 2023, 11:08
Фото: Анастасия Стрижкова
Объединенная металлургическая компания (ОМК), у которой в Белгороде находится завод «ОМК Энергомаш», помогла Белгородской академии тенниса организовать летние спортивные сборы для 20 детей.

Проект рассчитан на ребят в возрасте от 8 до 11 лет. За три недели опытные тренеры обучат школьников основам большого тенниса. Организация спортивных сборов «Лето в городе» стала возможной благодаря победе в конкурсе социальных и благотворительных проектов «ОМК Партнерство».

«Мы решили расширить свои традиционные спортивные сборы и подготовить проект „Лето в городе“ для семей сотрудников „ОМК Энергомаш“. Важной особенностью таких занятий является то, что дети не разъезжаются по домам сразу после окончания тренировок, а остаются вместе и могут продолжать неформально общаться», — пояснила заместитель директора Белгородской академии тенниса Елена Ельникова.

Фото: Анастасия Стрижкова

В свободное время ребята участвуют в квестах, а также в мастер-классах и по другим видам спорта. Девочки и мальчики играют в волейбол, бадминтон, соревнуются в веселых стартах.

«Проект адаптирован для сотрудников нашего завода. Организаторы изменили время своей работы, чтобы заводчанам было удобно успевать на смену: первые дети приезжают до 8 утра. К тому же семьи оплачивают лишь стоимость питания, а занятия и присмотр для их детей — бесплатны. Ребята очень талантливые, и нам будет приятно, если благодаря этим спортивным сборам кто-то из них увлечется теннисом или станет поклонником любого вида спорта», — отметил директор по персоналу «ОМК Энергомаш» Евгений Сычев.

#Омк#ОМК Энергомаш#Общество#Белгородская область#Алина Харина
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