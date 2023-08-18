ОМК поддержала спортивные сборы для детей в рамках проекта «Лето в городе»

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Проект рассчитан на ребят в возрасте от 8 до 11 лет. За три недели опытные тренеры обучат школьников основам большого тенниса. Организация спортивных сборов «Лето в городе» стала возможной благодаря победе в конкурсе социальных и благотворительных проектов «ОМК Партнерство».
«Мы решили расширить свои традиционные спортивные сборы и подготовить проект „Лето в городе“ для семей сотрудников „ОМК Энергомаш“. Важной особенностью таких занятий является то, что дети не разъезжаются по домам сразу после окончания тренировок, а остаются вместе и могут продолжать неформально общаться», — пояснила заместитель директора Белгородской академии тенниса Елена Ельникова.
В свободное время ребята участвуют в квестах, а также в мастер-классах и по другим видам спорта. Девочки и мальчики играют в волейбол, бадминтон, соревнуются в веселых стартах.
«Проект адаптирован для сотрудников нашего завода. Организаторы изменили время своей работы, чтобы заводчанам было удобно успевать на смену: первые дети приезжают до 8 утра. К тому же семьи оплачивают лишь стоимость питания, а занятия и присмотр для их детей — бесплатны. Ребята очень талантливые, и нам будет приятно, если благодаря этим спортивным сборам кто-то из них увлечется теннисом или станет поклонником любого вида спорта», — отметил директор по персоналу «ОМК Энергомаш» Евгений Сычев.