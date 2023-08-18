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Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

арбузы и дыни в Белгороде

Насколько подорожали арбузы и дыни в Белгороде?

18 августа 2023, 06:38
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
арбузы и дыни в Белгороде

Продавцы прокомментировали цены на арбузы и дыни в Белгороде

Журналисты Бел.Ру решили выяснить, с чем связано данное повышение, каковы цены на данный момент и так ли это на самом деле. Ниже делимся тем, что нам удалось узнать. А также — рекомендациями, которые обязательно помогут при выборе арбуза или дыни.

Лето, август — пора, когда хочется насладиться освежающим вкусом арбуза или дыни. Однако в этом году повсеместно наблюдается повышение цен на любимые летние лакомства.

«Дома» всегда хорошо

Чаще всего «родиной» бахчевых, которые видят белгородцы на прилавках магазинов и в рыночных палатках, являются Ростовская область, Астрахань и Краснодарский край. Для дальнейшего сравнения «южных» расценок с ценами Белгородской области возьмем во внимание Геленджик. Там арбуз можно купить от 18 руб за 1 кг до 25 ₽. Отдельную категорию составляют сорта без семян, которые в среднем стоят 45 ₽. На личном опыте мы убедились, что в Геленджике арбуз, как и раньше, радует сочностью, сладостью и послевкусием хорошего настроения. А как же обстоят дела в Белгородской области?

Цены в торговых сетях

Белгородцы — горожане занятые, ценящие свое время. Это одна из причин, почему такие торговые сети продовольственных магазинов весьма популярны. Выручают. Поэтому наше «путешествие» начинается именно с них.

«Магнит» предлагает белгородцам приобрести дыни от 60 руб до 95 руб за 1 кг веса. Дыня, которую отличительным названием почему-то обделили, начинает нижнюю границу — 59,90 ₽. Но отличиться у нее все-таки получилось — её очень сложно обнаружить на прилавке. Видимо, пользуется спросом.

Дыня «Канарская» — уже за 69.99 ₽. Она бывает средних и маленьких размеров, яркая и обладает приятным сладким ароматом. Мы даже подскажем точное местонахождение — обязательно рядом с выделяющейся габаритами на ее фоне «Торпедой».

А вот эта габаритная дыня-соседка закрывает ценовой список. Приобрести привычную всем «Торпеду» можно за 94.99 руб. за килограмм.

Выбор арбузов в «Магните» разнообразнее. Здесь и «Сахарный малыш», и «Оранжевое лето», и «Жёлтый» (все по 59.99 ₽. Есть даже арбуз «Мраморный» за 64.99 ₽. Бессемянный арбуз стоит 59.9 ₽. Почти на 15 руб дороже своего собрата в Геленджике).

В соседнем «Магните» нашелся отечественный арбуз по цене 23.99 ₽. Что справедливо носит «звание» лучшей цены данной сети.

Если сравнивать цены «Пятёрочки» с ценами «Магнита», разницу заметить трудно. Но выигрышные отличия у сети «Пятерочка» все-таки есть — действующие скидки на некоторые позиции. «Чёрный Принц» от Global Village предлагается по цене 49,99 руб (без скидки — 59,99 руб), а отечественный арбуз имеет ценник в 24.99 руб.

Вернемся к дыням. «Торпеда» без скидки в ту же цену — 94,99 руб, а вот с актуальной на данный момент скидкой она стоит на 10 руб дешевле.

Мраморная дыня «Гуляби», которую обычно к нам везут из Узбекистана и Казахстана, обойдётся почти в 80 ₽. Действующей скидки на нее, к сожалению, в «Пятёрочке» нет, как и на «Сезонную». «Сезонная» дыня будет немного дешевле «Гуляби» — 77,99 руб.

«Недавно в „Пятёрочке“ взял арбуз. Такой в сеточке, с наклейками фирменными, от Global Village. Тяжеленный, хотя и небольшой. Он сочный, но не красный — розовый такой. Вот если не хочется чего-то чересчур сладкого, то как раз подойдет. Но в моём понимании арбуз — это когда ты его разрезаешь, а у него сердцевина сочная, зрелая. Знаете, как раньше было. Ты его разрезаешь и вот эту сердцевину прямо рукой достать можешь, потому что она сама отделяется, сахарная вся. За ценами я не особо так и слежу, но их рост все-таки ощущается. Все дорожает», –
Геннадий, покупатель.

Куда же отправиться за покупками, решать вам. Главное в этом деле — довериться вкусу и прислушаться к собственным желаниям. Ну, а мы отправились дальше.

Почему подорожали арбузы?

Далее мы посетили Ярмарку «Южную». Там выбор ощутимо меньше, чем в торговых продуктовых сетях, но и цены другие. Дыни по 80-100 руб за 1 кг, а арбуз можно купить за 50 ₽. Дороже, а покупателей много. Все это, естественно, гости «отечественно-южные», поделилась Анастасия. Точно на вопрос о росте цен продавец ответить не смогла — это не совсем в её компетенции. Но поделилась весьма убедительным и проверенным наблюдением:

«Всё из-за плохой погоды. В Краснодарском крае в этом году лето вышло то слишком жарким, то штормовым. Непогода на многое влияет. Цены на дыни и арбузы из-за неё дополнительно выросли. Местные, думаю, продавать будут дешевле. На этих выходных, кстати, они должны появиться. Пара дней буквально осталась», — Анастасия, продавец.

Но такая непогода белгородцев не напугала. Они с охотой покупают на ярмарке и дыни, и арбузы. Многие покупатели отметили, что цена не так важна, когда вкус и качество того стоят.

«Непогода — лишь одна из причин»

После мы побывали на рынке «Семейный». Здесь следует отметить схожую цену на арбузы, а вот некоторые сорта дынь могут быть дороже. Средняя цена арбуза на рынке — 40-50 руб, цена на дыни варьируется от 70 руб до 150 ₽. «Колхозница», например, в основном, по 90 ₽. Самая дорогая — ростовская «Эфиопка» (от 140 руб.).

«Это не от нас зависит. Вот закупка идет, а где-то со вчерашнего дня на 2-3 рубля уже подорожало дополнительно. Как продавец, от чего это зависит, я сказать не могу. Думаю, непогода — только одна из причин», –
Светлана, продавец.

Кстати, следует отметить, что на рынке «Семейном» кое-где можно заметить корочанские арбузы. Пока что они не отличаются более низкой ценой, но в ближайшие дни, как нас осведомили, они точно станут дешевле.

Чтобы на наши вопросы ответили подробнее, нам посоветовали посетить оптовый рынок на улице Чичерина.

Оптовый рынок «Мирный»

Здесь уже невозможно не удивиться широте выбора и количеству палаток, которые могут предложить белгородцу выбрать и арбуз, и дыню себе по душе. Продавцы все отличаются вежливостью, а также отзывчивостью и многолетним профессионализмом, когда дело касается выбора, что будет вкуснее, слаще и обязательно зрелым.

Татьяна, которая продает на рынке только первый год, поделилась с нами тем, что здесь можно найти по большей части астраханские арбузы, дыни — ростовские. А местные, когда появятся на рынке, будут отличаться от прошлогодних цен на 2-3 рубля. В подорожании также виновата непогода.

«Мирный» отличается от «Семейного» чуть меньшими расценками (30 руб за арбузы и до 80 руб на дыни).

Также многие продавцы отмечают, что здесь, на «Мирном», цены остаются равными прошлогодним, а если и отличаются, то ненамного.

«Цены? Всё так же, абсолютно. Этот год от прошлого для нас ничем и не отличается особо, несмотря на плохую погоду в областях поставщиков. Но да, всё-таки можно в некоторых торговых точках заметить ощутимый рост цен», –

Василий Фёдорович, продавец.

Один из продавцов рынка был весьма рад общению с нами. Он охотно давал комментарии, но попросил оставить своё имя в секрете. Как отметил мужчина, цены на некоторые сорта, наоборот, снижаются, а всё остальное — вопрос наценки и ценовой политики поставщиков.

«Приходите к нам! У нас и арбузики, и дыни. Обязательно выбрать поможем. Знаете, у каждого свои секреты выбора и рекомендации покупателю. Они не меняются у многих. А вот те, кто давно продаёт, свои секреты предпочитают оставлять в тайне. Доверьте это дело продавцу. Хороший продавец всегда знает, что он делает. Как, наверное, многие вам уже и говорили, при самостоятельном выборе дыни стоит обратить внимание на цвет и запах. Чем насыщеннее, тем лучше. А арбуз при постукивании должен быть звонким, жёлтый бочок еще обязательно. Вот и всё. Для самостоятельного — этого хватит, а мы уж сами побудем для вас молчаливыми экспертами», — продавец арбузов.

Что в итоге?

А итогом нашего «расследования» стали уже понятные факты. В повышении цен причину нужно искать в погодных условиях и в решениях поставщиков, касающихся наценок и установленных ими минимальных цен. Как можно заметить, цены везде разные, люди тоже. Несмотря на имеющиеся различия, каждый продавец в любом случае поможет вам с выбором, что-то посоветует, ответит за качество и подарит послевкусие хорошего настроения!

арбузы и дыни в Белгороде
Видео: Татьяна Лукащева / Bel.ru
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