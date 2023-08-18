Насколько подорожали арбузы и дыни в Белгороде?

Чаще всего «родиной» бахчевых, которые видят белгородцы на прилавках магазинов и в рыночных палатках, являются Ростовская область, Астрахань и Краснодарский край. Для дальнейшего сравнения «южных» расценок с ценами Белгородской области возьмем во внимание Геленджик. Там арбуз можно купить от 18 руб за 1 кг до 25 ₽. Отдельную категорию составляют сорта без семян, которые в среднем стоят 45 ₽. На личном опыте мы убедились, что в Геленджике арбуз, как и раньше, радует сочностью, сладостью и послевкусием хорошего настроения. А как же обстоят дела в Белгородской области?