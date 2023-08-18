Насколько подорожали арбузы и дыни в Белгороде?

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Лето, август — пора, когда хочется насладиться освежающим вкусом арбуза или дыни. Однако в этом году повсеместно наблюдается повышение цен на любимые летние лакомства.
Чаще всего «родиной» бахчевых, которые видят белгородцы на прилавках магазинов и в рыночных палатках, являются Ростовская область, Астрахань и Краснодарский край. Для дальнейшего сравнения «южных» расценок с ценами Белгородской области возьмем во внимание Геленджик. Там арбуз можно купить от 18 руб за 1 кг до 25 ₽. Отдельную категорию составляют сорта без семян, которые в среднем стоят 45 ₽. На личном опыте мы убедились, что в Геленджике арбуз, как и раньше, радует сочностью, сладостью и послевкусием хорошего настроения. А как же обстоят дела в Белгородской области?
Белгородцы — горожане занятые, ценящие свое время. Это одна из причин, почему такие торговые сети продовольственных магазинов весьма популярны. Выручают. Поэтому наше «путешествие» начинается именно с них.
«Магнит» предлагает белгородцам приобрести дыни от 60 руб до 95 руб за 1 кг веса. Дыня, которую отличительным названием почему-то обделили, начинает нижнюю границу — 59,90 ₽. Но отличиться у нее все-таки получилось — её очень сложно обнаружить на прилавке. Видимо, пользуется спросом.
Дыня «Канарская» — уже за 69.99 ₽. Она бывает средних и маленьких размеров, яркая и обладает приятным сладким ароматом. Мы даже подскажем точное местонахождение — обязательно рядом с выделяющейся габаритами на ее фоне «Торпедой».
А вот эта габаритная дыня-соседка закрывает ценовой список. Приобрести привычную всем «Торпеду» можно за 94.99 руб. за килограмм.
Выбор арбузов в «Магните» разнообразнее. Здесь и «Сахарный малыш», и «Оранжевое лето», и «Жёлтый» (все по 59.99 ₽. Есть даже арбуз «Мраморный» за 64.99 ₽. Бессемянный арбуз стоит 59.9 ₽. Почти на 15 руб дороже своего собрата в Геленджике).
В соседнем «Магните» нашелся отечественный арбуз по цене 23.99 ₽. Что справедливо носит «звание» лучшей цены данной сети.
Если сравнивать цены «Пятёрочки» с ценами «Магнита», разницу заметить трудно. Но выигрышные отличия у сети «Пятерочка» все-таки есть — действующие скидки на некоторые позиции. «Чёрный Принц» от Global Village предлагается по цене 49,99 руб (без скидки — 59,99 руб), а отечественный арбуз имеет ценник в 24.99 руб.
Вернемся к дыням. «Торпеда» без скидки в ту же цену — 94,99 руб, а вот с актуальной на данный момент скидкой она стоит на 10 руб дешевле.
Мраморная дыня «Гуляби», которую обычно к нам везут из Узбекистана и Казахстана, обойдётся почти в 80 ₽. Действующей скидки на нее, к сожалению, в «Пятёрочке» нет, как и на «Сезонную». «Сезонная» дыня будет немного дешевле «Гуляби» — 77,99 руб.
«Недавно в „Пятёрочке“ взял арбуз. Такой в сеточке, с наклейками фирменными, от Global Village. Тяжеленный, хотя и небольшой. Он сочный, но не красный — розовый такой. Вот если не хочется чего-то чересчур сладкого, то как раз подойдет. Но в моём понимании арбуз — это когда ты его разрезаешь, а у него сердцевина сочная, зрелая. Знаете, как раньше было. Ты его разрезаешь и вот эту сердцевину прямо рукой достать можешь, потому что она сама отделяется, сахарная вся. За ценами я не особо так и слежу, но их рост все-таки ощущается. Все дорожает», –
Геннадий, покупатель.
Куда же отправиться за покупками, решать вам. Главное в этом деле — довериться вкусу и прислушаться к собственным желаниям. Ну, а мы отправились дальше.
Далее мы посетили Ярмарку «Южную». Там выбор ощутимо меньше, чем в торговых продуктовых сетях, но и цены другие. Дыни по 80-100 руб за 1 кг, а арбуз можно купить за 50 ₽. Дороже, а покупателей много. Все это, естественно, гости «отечественно-южные», поделилась Анастасия. Точно на вопрос о росте цен продавец ответить не смогла — это не совсем в её компетенции. Но поделилась весьма убедительным и проверенным наблюдением:
«Всё из-за плохой погоды. В Краснодарском крае в этом году лето вышло то слишком жарким, то штормовым. Непогода на многое влияет. Цены на дыни и арбузы из-за неё дополнительно выросли. Местные, думаю, продавать будут дешевле. На этих выходных, кстати, они должны появиться. Пара дней буквально осталась», — Анастасия, продавец.
Но такая непогода белгородцев не напугала. Они с охотой покупают на ярмарке и дыни, и арбузы. Многие покупатели отметили, что цена не так важна, когда вкус и качество того стоят.
После мы побывали на рынке «Семейный». Здесь следует отметить схожую цену на арбузы, а вот некоторые сорта дынь могут быть дороже. Средняя цена арбуза на рынке — 40-50 руб, цена на дыни варьируется от 70 руб до 150 ₽. «Колхозница», например, в основном, по 90 ₽. Самая дорогая — ростовская «Эфиопка» (от 140 руб.).
«Это не от нас зависит. Вот закупка идет, а где-то со вчерашнего дня на 2-3 рубля уже подорожало дополнительно. Как продавец, от чего это зависит, я сказать не могу. Думаю, непогода — только одна из причин», –
Светлана, продавец.
Кстати, следует отметить, что на рынке «Семейном» кое-где можно заметить корочанские арбузы. Пока что они не отличаются более низкой ценой, но в ближайшие дни, как нас осведомили, они точно станут дешевле.
Чтобы на наши вопросы ответили подробнее, нам посоветовали посетить оптовый рынок на улице Чичерина.
Здесь уже невозможно не удивиться широте выбора и количеству палаток, которые могут предложить белгородцу выбрать и арбуз, и дыню себе по душе. Продавцы все отличаются вежливостью, а также отзывчивостью и многолетним профессионализмом, когда дело касается выбора, что будет вкуснее, слаще и обязательно зрелым.
Татьяна, которая продает на рынке только первый год, поделилась с нами тем, что здесь можно найти по большей части астраханские арбузы, дыни — ростовские. А местные, когда появятся на рынке, будут отличаться от прошлогодних цен на 2-3 рубля. В подорожании также виновата непогода.
«Мирный» отличается от «Семейного» чуть меньшими расценками (30 руб за арбузы и до 80 руб на дыни).
Также многие продавцы отмечают, что здесь, на «Мирном», цены остаются равными прошлогодним, а если и отличаются, то ненамного.
Один из продавцов рынка был весьма рад общению с нами. Он охотно давал комментарии, но попросил оставить своё имя в секрете. Как отметил мужчина, цены на некоторые сорта, наоборот, снижаются, а всё остальное — вопрос наценки и ценовой политики поставщиков.
«Приходите к нам! У нас и арбузики, и дыни. Обязательно выбрать поможем. Знаете, у каждого свои секреты выбора и рекомендации покупателю. Они не меняются у многих. А вот те, кто давно продаёт, свои секреты предпочитают оставлять в тайне. Доверьте это дело продавцу. Хороший продавец всегда знает, что он делает. Как, наверное, многие вам уже и говорили, при самостоятельном выборе дыни стоит обратить внимание на цвет и запах. Чем насыщеннее, тем лучше. А арбуз при постукивании должен быть звонким, жёлтый бочок еще обязательно. Вот и всё. Для самостоятельного — этого хватит, а мы уж сами побудем для вас молчаливыми экспертами», — продавец арбузов.
А итогом нашего «расследования» стали уже понятные факты. В повышении цен причину нужно искать в погодных условиях и в решениях поставщиков, касающихся наценок и установленных ими минимальных цен. Как можно заметить, цены везде разные, люди тоже. Несмотря на имеющиеся различия, каждый продавец в любом случае поможет вам с выбором, что-то посоветует, ответит за качество и подарит послевкусие хорошего настроения!