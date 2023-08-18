Мэр рассказал об укрытиях в школах Белгорода: вместятся все

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 17:00
Updated Сегодня, 17:00
Учебные заведения активно готовятся к 1 сентября. В частности, решается вопрос безопасности детей и преподавателей. Для этого, помимо определённой организации занятий, бронеплёнки на окнах и других мер предосторожности, организуются временные убежища.
Чтобы все в школе в случае чрезвычайной ситуации смогли спуститься в укрытия, количество пребывающих в учебных заведениях ограничили по потокам.
Для обеспечения безопасности детей в школе должно быть одномоментно не больше того количества, которое вмещает укрытие либо безопасная зона.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Также градоначальник рассказал об удобствах в школьных укрытиях. Родителей интересовала, будут ли обеспечены вентиляция и туалеты? Валентин Демидов подтвердил, что укрытия вентилируемы, а к туалетам доступ у детей будет.