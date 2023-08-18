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Published Сегодня, 16:55

Modified Сегодня, 17:00

Updated Сегодня, 17:00

В школьных укрытиях Белгорода детям обеспечат доступ в туалет

Мэр рассказал об укрытиях в школах Белгорода: вместятся все

18 августа 2023, 16:55
Фото: 1MI

В школьных укрытиях Белгорода детям обеспечат доступ в туалет

Мэр областного центра Валентин Демидов ответил на вопросы родителей школьников касательно укрытий в образовательных учреждениях. Убежища оснастят вентиляцией и обеспечат доступ в туалет.
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Укрытия

Учебные заведения активно готовятся к 1 сентября. В частности, решается вопрос безопасности детей и преподавателей. Для этого, помимо определённой организации занятий, бронеплёнки на окнах и других мер предосторожности, организуются временные убежища.

Чтобы все в школе в случае чрезвычайной ситуации смогли спуститься в укрытия, количество пребывающих в учебных заведениях ограничили по потокам.

Для обеспечения безопасности детей в школе должно быть одномоментно не больше того количества, которое вмещает укрытие либо безопасная зона.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Также градоначальник рассказал об удобствах в школьных укрытиях. Родителей интересовала, будут ли обеспечены вентиляция и туалеты? Валентин Демидов подтвердил, что укрытия вентилируемы, а к туалетам доступ у детей будет.

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#Артем Черненко#Белгород#Белгородская область#Валентин Демидов#Образование#Укрытия#Убежище#Подготовка школ
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