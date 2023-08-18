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Кого ФСБ задержала в этот раз и что изменится для белгородцев в продаже лекарств?

Кого ФСБ задержала в этот раз и что изменится для белгородцев в продаже лекарств?

18 августа 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Силовики в Белгородской области раскрыли очередную коррупционную схему, специалист объяснил белгородцам, что изменится в правилах продажи рецептурных лекарств, а Фуглаевы хотели продать скандальный земельный участок, но передумали.

Коррупционная схема

Белгородские силовики раскрыли ещё одну коррупционную схему. На этот раз — на железной дороге. Задержаны три человека. Им уже предъявили обвинения.

По данным регионального СК, главный инженер одного из вагоноремонтных депо передал ревизору по безопасности движения поездов одного из представительств АО «Вагонная ремонтная компания-1» более 254 тыс. рублей в качестве вознаграждения. Фигурант действовал, сговорившись со своим начальником. Произошло это в период с 11 июня 2021 года по 15 декабря 2022 года. Как сообщалось, деньги ревизору давали затем, чтобы он не наказал должностных лиц в случае обнаружения нарушений.

О преступлении стало известно сотрудникам управления ФСБ, а также линейному отделу МВД на транспорте. Фигурантам предъявлены обвинения.

Как уточнили в областном следкоме, получивший взятку ревизор на текущий момент находится под стражей. Взяткодателя в лице главного инженера отправили под домашний арест. На третьего обвиняемого, начальника депо, наложили запрет определённых действий.

Пока правоохранители устанавливают обстоятельства совершённого преступления. Расследование продолжается.

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Продажа лекарств

Специалист Росздравнадзора по Белгородской области Лариса Лапшина объяснила, что изменится в правилах продажи рецептурных лекарств с 1 сентября 2023 года. Изменения, по её словам, в большей степени затронут сотрудников аптек.

Сотрудникам дополнительно придётся отправлять в систему необходимые данные предоставленного им рецепта. И касается это только препаратов строгого учёта — психотропных, наркотических или сильнодействующих препаратов, лекарств для льготников и лекарств, отпускаемых по рецепту при дистанционной торговле.

Как объяснила Лапшина, для граждан всё будет в прежнем режиме, ничего не изменится. То есть пациентам, как и прежде, лекарства будут доступны. Обычные препараты продолжат продавать в привычном режиме, заключила эксперт.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков высказался о новых правилах продажи рецептурных лекарств. Он пояснил, что есть требование федерального закона. Последний призван усилить контроль за выдачей лекарственных препаратов в аптеках.

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Хотели продать, но передумали?

Фуглаевы выставили на продажу земельный участок на месте бывшего камышитового завода — публикация появилась на сайте объявлений. Правда, вскоре информация о продаже исчезла. Продавать его собирались за 88 млн рублей.

Жена Сергея Фуглаева, один из собственников участка, объяснила, что всей работой занимается директор предприятия. Более того, Бел.Ру пояснили, почему объявление удалили с сайта. Как оказалось, оно, вероятно, выставлено из архива непреднамеренно.

С директором Андреем Левиным редакция связаться не смогла.

Добавим, что указанный участок находится в собственности четы Фуглаевых, и там хотят построить мемориальный парк.

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