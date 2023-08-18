Кого ФСБ задержала в этот раз и что изменится для белгородцев в продаже лекарств?

По данным регионального СК, главный инженер одного из вагоноремонтных депо передал ревизору по безопасности движения поездов одного из представительств АО «Вагонная ремонтная компания-1» более 254 тыс. рублей в качестве вознаграждения. Фигурант действовал, сговорившись со своим начальником. Произошло это в период с 11 июня 2021 года по 15 декабря 2022 года. Как сообщалось, деньги ревизору давали затем, чтобы он не наказал должностных лиц в случае обнаружения нарушений.